睿生結合AI、數據分析與5G物聯網 推出X光感測與健康監測裝置

睿生光電（6861）今年以「Think Convenience Beyond Boundaries」為主題，將於12月5日至8日參展「2024台灣醫療科技展」，展示完整AI軟硬體整合技術、智慧行動醫療解決方案及業界卓越數位X光解決方案等，提供台灣精準醫療創新服務，致力建構完善的智慧醫療實現未來醫療。

全球臨高齡化與少子化的趨勢與挑戰，國發會估計，2032年65歲以上人口將超過四分之一，然而醫護資源卻持續短缺，促使智慧醫療具有高度成長需求與潛力，加上新興科技的應用及行動裝置的普及，加速帶動醫療科技產業的變革。

睿生董事長楊柱祥表示：「睿生深耕逾20年的X光平板感測硬體製造實力，跨足AI影像學習，軟硬整合等，致力擴大智慧醫療市場。睿生經營團隊也致力將各項卓越光檢測技術加乘創新整合，使檢測器材、設備的應用模式更加多元化與客製化，進而拓展到醫療、工業、安防等不同場域。同時，睿生也將擴大攜手產、官、學、研等醫療合作夥伴，共同推動台灣智慧精準醫療發展，積極輸出國際，拓展海外市場。」

整合型科技延伸 行動醫療救護應用

睿生透過深化「行動醫療」整合解決方案，徹底翻轉病患和醫療體系間的互動，帶給醫療產業革命性的改變，其中包含「行動健檢」與「在宅急症救護解決方案」。同時睿生響應政府「行動健檢」政策，攜手成大醫學院與國際扶輪3470地區，啟動雲嘉南澎偏鄉肺癌篩檢活動，至今已有約18,000人完成拍攝，以開發雙能胸腔X光影像AI深度學習模型，協助肺部病灶檢測，其整體平均準確率達93.5%，逐步應用於醫療影像診斷領域，大幅提升了診斷效率，減輕了醫師的工作負擔，同時降低了診斷錯誤的風險。

近年政府大力推動「在宅急症照護計畫」，睿生提供完整一系列「在宅急症救護解決方案」，攜手台南奇美醫院及合作夥伴 能資國際，完成全台首例的「在宅胸腔X光」拍攝，透過5G遠距醫療應用，將高品質的X光影像快速的傳送給醫院，輔助醫師診斷決策，病患無需到醫院也能享受與醫院等級相同服務，大幅提升居家醫療效率。

新時代數位X光解決方案再深化 多領域智能化應用

睿生憑藉卓越先進X光感測技術，布局精準醫療場域，2024年推出升級版2.0「玉山X光偵檢器」，在設計與影像品質上全面提升，為使用者帶來高效、便捷且美觀的體驗，其優化雙主電池延長續航力；防塵防水（達IP67 高規國際防護等級）；四角耐衝擊提升穩定性；Type-C接口增加兼容性等特性升級使2.0版「玉山X光偵檢器」於外觀和功能上達到更高的平衡，提供精確、可靠的專業應用。

此外，睿生累積深厚的X光感測器領域技術，提供業界一系列完整之數位X光平板感測器解決方案，包含與工研院綠能所共同合作首發的「可撓型鈣鈦礦X光感測技術」，相較於現行的X光材料碘化銫，其擁有相對優勢的X光耐受性，提升大面積均勻性，避免感測器長期使用產生壞點或不均影像，可用於工業用非破壞性檢測領域，例如電路板檢測，滿足不同場域的檢測需求，觸發更多應用商機，未來亦可延伸至智慧醫療領域；同時其製程耗能低、材料成份易於回收，兼顧了產品性能與地球友善，實現綠色科技之願景。