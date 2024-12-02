12強賽打趴日本、美國 童子賢：川普別說台偷走美國棒球

代工大廠和碩（4938）董事長童子賢2日指出，台灣最近在各個領域的發展狀況，都算是相當的不錯，其中，中華隊也睽違已久的在世界12強棒球賽中奪冠，這個成就很值得我們感到驕傲，而中華隊在12強賽中，除了打敗日本，也以8比2擊敗美國隊，雖然美國總統當選人川普日前曾放話稱「台灣偷走美國的晶片」，他笑道「希望川普不要說『台灣偷走我們的棒球』」。

據悉，2024世界棒球12強賽已圓滿落幕，中華隊一路過關斬將，於決賽中戰勝日本，為台灣奪得首座三大國際賽冠軍，寫下台灣棒球史不朽的新頁，不過回顧過去，在發展早期我們總是打不贏美國及日韓，但在這幾年不斷的努力之下，中華隊對南韓已勝多敗少，就連過去難以扳倒的日本全職業明星隊，這次冠軍戰不但一舉攻克，並且還完封對手，也將台灣進步飛快的腳步，完整的展現在眾人面前。

童子賢表示，台灣最近的狀況都還算是蠻不錯的，包括「棒球、半導體」在內都很不錯，從最近幾年的表現來看，都已經足以跟歐美大國相互較勁了，不過我們雖然已經成功打贏這一場比賽，但不能不為未來做更多打算，他直言，大家應該將發展重點放在「如何在明年延續這個優勢」、或是在這個優勢之下「如何延續競爭力？」