默克估今年營運成長優於市場平均 展望2025年樂觀看待景氣升溫

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼（Kai Beckmann）1日表示，受惠於AI驅動先進製程及先進封裝需求大幅攀升，僅管全球產業景氣尚未全面復甦，但默克估計今年仍將會有優於市場的中十位數（mid-teens）營運成長表現。展望2025年，他認為仍將是歷來最長的復甦期，樂觀看待明年景氣。

美國總統當選人川普倡議強勢關稅政策，勢必牽動全球供應鏈大洗牌。凱．貝克曼認為，他於2018年提出的「local for local」概念，走過美中貿易戰和新冠疫情的考驗，仍保持對效率和組織韌性的要求，未來持續秉此策略，追隨客戶腳步展開全球布局作業。

默克做為全球領先的科學與科技公司，回顧近十年來的轉型之路，已成功由供應顯示器產業為主力的經營型態，轉型為主攻半導體相關的材料市場。也就是默克2013年前針對顯示器產業的液晶相關銷售約占80%營收，現在已降至20%比重。同時，憑藉在LCD和OLED顯示器產業中的多年經驗，默克在光學物理和材料領域累積深厚的專業知識，積極將上述專長應用於光學與半導體的結合，例如推動光學晶片開發，採用以光子為基礎的數據傳輸來支持晶片資料高速傳輸需求，以實現新一代的運算技術。

默克2021年宣布「向上進擊（Level Up）」成長計畫，預計在全球投資超過約千億台幣（30億歐元）在前瞻材料解決方案的研發與相關資本支出，推動默克在電子科技市場加速成長。其中，將以5到-7年時間在台灣投資約170億元，用於電子科技事業體新產線與研發量能的大幅擴張，著重於半導體事業的發展。 凱．貝克曼強調，這是默克全球最大的單一投資項目。

同時，默克月前宣布斥資約1.55 億歐元完成收購Unity-SC作業，目的在強化電子科技事業於半導體領域的策略佈局。在深厚的技術實力及半導體與顯示器業務的策略整合基礎上，默克將進一步強化產品組合，為全球半導體市場帶來更多元完整的技術支持。

默克日前並宣布，將自2025年起，默克電子科技事業體的「顯示器科技方案事業」，將正式更名為「光電科技事業」，彰顯其專注於以光為驅動力來促進變革與創新，並重塑電子設備和系統。「光電科技」代表著從以顯示器為核心逐步轉型至推動尖端光學技術的演進。