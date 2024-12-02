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童子賢：川普政策缺乏「連貫性」頂多4年 台廠影響不大

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影

美國總統當選人川普還沒上任，就提前搬出關稅大砲，並喊話要對所有來自墨西哥的產品課徵高達25%的關稅，而代工大廠和碩（4938）董事長童子賢2日指出，「自己認為川普造成的影響，最多只會在任內的短暫四年」，但並不會造成什麼實質的問題，主要原因在於川普的政策，大多都只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」沒有連貫性，因此影響較短暫。

川普日前在社群媒體Truth Social貼文喊話，自己將在上任美國總統的第一天，就簽署一道在第一天就生效的行政命令，該命令將對中國大陸產品在既有的關稅上額外再加徵10%關稅，原因是麻醉劑等非法藥物大量湧入；該貼文更提及，川普也將對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，其理由則是因為，「從這兩個國家有大量的人和毒品湧入」。

面對川普搬出的關稅大砲，台廠包括鴻海（2317）、和碩、緯創（3231）、廣達（2382）、仁寶（2324）和英業達（2356）等大廠都在墨西哥設廠，外界也因此擔心台鏈受到影響。而童子賢分析，川普近日揚言要懲罰越南、也揚言要懲罰墨西哥，其實是因為「越南跟墨西哥在產業發展」以及防彈貿易往來，販賣產品上都有產生順差、有從美國賺到不少錢，而在服貿上則容易逆差，川普會喊課稅，就是受到雙方與美國的交易順逆差現象所致。

不過童子賢坦言，自己認為全球都很難屏除越南、墨西哥等人口大國的供應鏈，就連川普自己也一樣，都很難將這幾個國家完全摒棄掉，其中當然也包括印度，並且印度是全球總人口第一大的國家，這一點是其他地區都很難取代；此外，川普政策也還有很多的矛盾問題，不過自己還是希望全世界可以和平，而他也在現場以投影方式展示出一隻白鴿，不過他笑稱，「這隻白鴿很容易被川普打下來」。

和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影

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