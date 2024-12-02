緯創3大 AI 技術建廠有成 奪 Gartner 亞太先進製造創新獎
代工大廠緯創（3231）2日宣布，團隊「數位轉型與創新實力」再獲肯定，憑藉「創新：利用數位孿生建構未來工廠」專案，成功獲得國際評審認同，在全球知名科技市場研究暨顧問機構 Gartner 首屆「亞太區先進製造創新獎」（Gartner Eye on Innovation Awards for Advanced Manufacturing 2024）中脫穎而出，成為唯一獲獎的台灣製造業者，而這次競賽有數百家企業參與，緯創也成功展現其數位技術的領導地位。
以創新技術因應激增的AI應用需求
自 2023 年ChatGPT推出後，人工智慧（AI）伺服器市場需求呈現爆發式成長。為應對短時間內出現的強大產能需求，緯創在短短三個月內成功建置新工廠，並創下良率與產出在不到一個月內即達標的佳績。面對傳統方法無法滿足市場需求的挑戰，緯創選擇結合數位孿生與先進技術，以創新策略推動生產效能的提升。
多維技術整合 打造未來工廠
緯創運用輝達（NVIDIA）Omniverse 平台，搭配 DGX A100 訓練 AI模型，完成新工廠的規劃與建置。技術應用包括：1.透過 CloudXR 與平板電腦，讓工程師能即時在工地查看未來工廠模型並進行討論。2.使用 NVIDIA Modulus 預測 Run-in room 的設計與溫度分布。3.結合 Omniverse 與 Flexsim 模擬產出瓶頸與最佳化生產布局。
緯創強調，團隊透過上述技術，不僅成功的縮短工廠建置時間，也同時提升了整體的生產效率與業務連續性，更為緯創奠定了滿足全球市場需求的堅實基礎。
國際榮耀與持續創新
此次獲獎是緯創在數位轉型領域的又一里程碑，繼榮獲「鼎革獎」智慧管理轉型大型機構組首獎後，再次展現其在智慧製造與創新科技上的領先優勢。未來，緯創將持續深耕數位轉型，強化國際競爭力，為全球客戶提供更高效、更具創新力的製造解決方案。
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