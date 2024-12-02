代工雙雄減碳超群！仁寶奪內科減量之冠 廣達排華亞前四

全球氣候暖化問題越發嚴重，各界也意識到「低碳轉型」是必要之舉，也引發成百上千家企業，主動著手投入大筆資源，啟動各項減碳措施，而代工雙雄仁寶（2324）、廣達（2382）近年積極啟動各項減碳計劃，並在集團上下齊心配合下，取得顯著成果，而兩間大廠2日也現身「基北北桃我的減碳存摺全民運動」頒獎典禮，雙雙獲得「減碳模範企業」的肯定。

由基北北桃4市推出113年「基北北桃我的減碳存摺全民運動」於2日辦理「第2季減碳模範企業」頒獎典禮，並從「臺北市內湖科技園區」、「新北市新店寶高智慧產業園區」及「桃園市華亞科技園區」4座園區內，挑選出減碳量前5名的企業，台北市副市長李四川致詞時表示，2050淨零碳排是臺北市重要的目標，減碳應該要深植在民眾的生活中，透過這次推出的活動，以基北北桃通勤生活圈為出發點，由政府、企業一起帶動全民綠運輸減碳。

台鏈業者近年積極啟動各項淨零碳排計畫，而代工大廠仁寶（2324）除了已在今年9月宣布正式通過「科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）」的驗證，更在這次基隆、台北、新北、桃園合辦的「基北北桃我的減碳存摺全民運動」中，以內湖科學園區減碳量第一之姿，成為由4座城市公認的「減碳模範企業」，而廣達（2382）則成為整個「華亞科技園區」內，排在前四名的大廠。

據悉，仁寶於去年正式宣布成立永續發展辦公室；並邀請34家重點供應商加入仁寶ONE+N 電子業供應鏈淨零加速計畫，此舉除了是向眾人展示團隊將根據氣候科學制定減排計劃的決心，這也代表仁寶在減碳行動和永續發展方面邁出了重要的一步，也體現了仁寶面對全球氣候挑戰的決心與承擔、而團隊的碳生產力成長率達10%，碳排增加率減至-28%。

仁寶也承諾將與全球1.5°C溫控目標及淨零排放保持一致，積極採取氣候行動，並成為《聯合國氣候變遷綱要公約》「零距離競賽」的一員。而「減碳目標與具體措施」主要將依循科學方法制定，範疇一與範疇二基準年設定為2019年：1.短期目標：每年較前一年度減少4.48%的排放量。2.中期目標：到2030年，減少50.68%的排放量。3.長期目標：到2050年，減少90%的排放量。

在此過程中，積極調整並規劃電力使用結構，逐步提升各項資產的能資源效率標準，未來完工後的金仁寶集團總部更承諾取得國內綠建築黃金級標章、智慧建築黃金級標章外，更將會是全國第一個取得「建築能效一級」的大型開發案！此外，仁寶也著手規劃與關係企業合作，擴大綠電的採購與使用，以持續降低集團的碳足跡，為全球環境保護做出貢獻。