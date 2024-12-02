快訊

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

拒「家正婦」送禮物…林家正改收「一張紙」 球迷被暖翻

代工雙雄減碳超群！仁寶奪內科減量之冠 廣達排華亞前四

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達減碳獲肯定，成功獲得「基北北桃我的減碳存摺全民運動」授獎。記者吳康瑋／攝影
廣達減碳獲肯定，成功獲得「基北北桃我的減碳存摺全民運動」授獎。記者吳康瑋／攝影

全球氣候暖化問題越發嚴重，各界也意識到「低碳轉型」是必要之舉，也引發成百上千家企業，主動著手投入大筆資源，啟動各項減碳措施，而代工雙雄仁寶（2324）、廣達（2382）近年積極啟動各項減碳計劃，並在集團上下齊心配合下，取得顯著成果，而兩間大廠2日也現身「基北北桃我的減碳存摺全民運動」頒獎典禮，雙雙獲得「減碳模範企業」的肯定。

由基北北桃4市推出113年「基北北桃我的減碳存摺全民運動」於2日辦理「第2季減碳模範企業」頒獎典禮，並從「臺北市內湖科技園區」、「新北市新店寶高智慧產業園區」及「桃園市華亞科技園區」4座園區內，挑選出減碳量前5名的企業，台北市副市長李四川致詞時表示，2050淨零碳排是臺北市重要的目標，減碳應該要深植在民眾的生活中，透過這次推出的活動，以基北北桃通勤生活圈為出發點，由政府、企業一起帶動全民綠運輸減碳。

台鏈業者近年積極啟動各項淨零碳排計畫，而代工大廠仁寶（2324）除了已在今年9月宣布正式通過「科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）」的驗證，更在這次基隆、台北、新北、桃園合辦的「基北北桃我的減碳存摺全民運動」中，以內湖科學園區減碳量第一之姿，成為由4座城市公認的「減碳模範企業」，而廣達（2382）則成為整個「華亞科技園區」內，排在前四名的大廠。

據悉，仁寶於去年正式宣布成立永續發展辦公室；並邀請34家重點供應商加入仁寶ONE+N 電子業供應鏈淨零加速計畫，此舉除了是向眾人展示團隊將根據氣候科學制定減排計劃的決心，這也代表仁寶在減碳行動和永續發展方面邁出了重要的一步，也體現了仁寶面對全球氣候挑戰的決心與承擔、而團隊的碳生產力成長率達10%，碳排增加率減至-28%。

仁寶也承諾將與全球1.5°C溫控目標及淨零排放保持一致，積極採取氣候行動，並成為《聯合國氣候變遷綱要公約》「零距離競賽」的一員。而「減碳目標與具體措施」主要將依循科學方法制定，範疇一與範疇二基準年設定為2019年：1.短期目標：每年較前一年度減少4.48%的排放量。2.中期目標：到2030年，減少50.68%的排放量。3.長期目標：到2050年，減少90%的排放量。

在此過程中，積極調整並規劃電力使用結構，逐步提升各項資產的能資源效率標準，未來完工後的金仁寶集團總部更承諾取得國內綠建築黃金級標章、智慧建築黃金級標章外，更將會是全國第一個取得「建築能效一級」的大型開發案！此外，仁寶也著手規劃與關係企業合作，擴大綠電的採購與使用，以持續降低集團的碳足跡，為全球環境保護做出貢獻。

而廣達自從前年就已承諾SBTi科學減碳方法，並根據此減碳路徑，完成集團3階段範疇的溫室氣體排放量調查，目前台灣據點除已完成調查，更已推動一系列的實質減碳規劃，逐步進行減碳的執行與檢驗工作。而廣達電腦2日也派出永續發展處旗下永續發展中心的專案經理黃子紓現身受獎，她指出，集團的永續團隊下已有兩大部門，全力推動各項減碳措施，帶領員工一起走向永續未來。

仁寶減碳獲肯定，成功獲得「基北北桃我的減碳存摺全民運動」授獎。記者吳康瑋／攝影
仁寶減碳獲肯定，成功獲得「基北北桃我的減碳存摺全民運動」授獎。記者吳康瑋／攝影
廣達減碳成果獲肯定，成功獲得「基北北桃我的減碳存摺全民運動」授獎。記者吳康瑋／攝影
廣達減碳成果獲肯定，成功獲得「基北北桃我的減碳存摺全民運動」授獎。記者吳康瑋／攝影
仁寶減碳獲肯定，成功獲得「基北北桃我的減碳存摺全民運動」授獎。記者吳康瑋／攝影
仁寶減碳獲肯定，成功獲得「基北北桃我的減碳存摺全民運動」授獎。記者吳康瑋／攝影

減碳

延伸閱讀

減碳存摺不怕沒抽到 基北北桃續推活動加碼達標即可兌獎

墨國台廠避稅啟動B計畫 鴻海、廣達美國製造加速度

花旗：ODM廠仍能因應川普對墨徵關稅 看多鴻海等5家台廠

屏科大水稻環境友善 每公頃年減碳逾10噸節水增產量

相關新聞

緯創小年夜17日登場 席開千桌萬人齊聚、卡司引關注

代工大廠緯創（3231）2日指出，本屆集團尾牙「緯創小年夜」將於明年1月17日舉辦，而緯創這也是在所有台系代工鏈當中，最...

家登董座邱銘乾夫婦告特斯拉自動撞車 公司：兩年私事

媒體報導，家登（3680）董座邱銘乾夫婦告特斯拉自動撞車1案，引發關注，對此，家登公司2日回應，此為兩年私事，目前已受到...

台積電員工爆上季分紅創新高？ 公司回應了

台積電（2330）員工近期在網路上爆料上季分紅創新高，引發討論，不過，熟知台積電人士指出，台積電通常菜鳥員工才會一直提季...

緯創3大 AI 技術建廠有成 奪 Gartner 亞太先進製造創新獎

代工大廠緯創（3231）2日宣布，團隊「數位轉型與創新實力」再獲肯定，憑藉「創新：利用數位孿生建構未來工廠」專案，成功獲...

代工雙雄減碳超群！仁寶奪內科減量之冠 廣達排華亞前四

全球氣候暖化問題越發嚴重，各界也意識到「低碳轉型」是必要之舉，也引發成百上千家企業，主動著手投入大筆資源，啟動各項減碳措...

和碩董座童子賢午後現身開講 聚焦 AI 革命、能源轉型

台鏈電子代工廠為避免美中貿易戰引發地緣政治風險，積極啟動產能移轉、擴大南向布局，不過五哥大廠在實際設廠時卻面臨重重考驗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。