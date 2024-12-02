快訊

賴清德總統抵夏威夷…AIT登機歡迎是歷年最高禮遇？ 藍營批胡扯

拜登特赦兒惹眾怒！川普指司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

菸味忍4年逐一查訪鄰居提告 逆轉勝關鍵竟是被告母證詞

報稅基本生活費額度上調8千元 用這檔基金有望再放大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣高股息基金-不配息 A 定期定額投資績效表(資料來源：Morningstar、國泰投信整理)
國泰台灣高股息基金-不配息 A 定期定額投資績效表(資料來源：Morningstar、國泰投信整理)

財政部年終來報到！根據11月28日最新公告兩大減稅利多，首先，基本生活費自20.2萬元調高至21萬元，並將在今年生效、明年5月申報所得稅時就適用，估計將有208萬戶受惠，其次遺贈稅的級距也調高至12.42％，從明(2025)年元旦起發生的遺贈案件便可適用新級距計稅。國泰投信表示，稅收的調整變相讓民眾可以有更多資金額度可善用，如想要進一步放大金額，不妨在明年報稅前，提前預支8,000元的額度連同年終獎金，以定期定額方式申購主動式基金妥善作好規劃，有望打造被動收入，且近期台股出現拉回，更是不可多得的入場時機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，受到川普團隊抨擊現任拜登政府給出的晶片補助過於鋪張，其中，台積電（2330）赫然在列；上周五(11月29日)台股震盪收黑，台積電盤中跌破千元大關；2日台股初現第4季作夢行情，在半導體、電子股領漲下開盤即漲、台積電重返千元。且回顧近十年台灣加權指數各月份表現，當年底至隔年初通常是股市表現較佳的時間，縱使短線震盪頻繁，但長線仍是看多。

梁恩溢補充，根據全球主要雲端服務供應商（CSP）最新揭露數據，AI資料中心投資金額合計高達逾240億美元，推動新一波AI伺服器建設狂潮席捲全球，鴻海（2317）作為全球AI伺服器組裝霸主，將有望成為最大受惠者。投資人可善用主動式基金，由經理人發揮好眼力，主動操盤為投資人掌握市場趨勢，像是國泰台灣高股息基金，精選績優股並透過嚴控類股波動，截止至10月底本基金持有近8成的電子類股，如台積電、聯發科（2454）與鴻海等權值三王，將持續引領台股明年向上；此外，華碩（2357）第三季稅後純益年季雙增，EPS 16.8元，創歷史單季新高，AI PC、AI資料中心等業務被看好，同樣也被納入本基金投資組合。

梁恩溢提醒，股市變動無法被精準預測，現在的高點也許會是明日的低點，建議及早開始加入投資行列，善用定期定額，長久有紀律地投入打造微笑曲線，就能彌平高、低點價格影響。以國泰高股息基金-不配息A類型為例，若從基金成立的2020年7月每月定期定額投入10,000元至今年10月底，累積資產將從本金的新台幣520,000元，累積成長至936,364元，報酬率達80.07%，適合投資人作為小資理財、退休金儲蓄之選擇。

延伸閱讀

台積電員工爆上季分紅創新高？ 公司回應了

台積電收復千元、季線 市值一度回至26.71兆

台積電分紅開獎！員工嗨喊「史上最大包」 驚人年薪羨炸鄉民

21檔熱門高股息績效！前3名00915、00918、00713報酬驚人...00878、00919維持水準

相關新聞

散戶＝賠錢？專家點3人性弱點成「韭菜指標」：可參考反向操作高機率賺錢

我們從市場上觀察籌碼變化，從大戶的籌碼或散戶的籌碼，其實反映的是投資行為模式！散戶真的就容易賠錢嗎？就台指期為例，多與空只有2種選擇，並不像選股必須從千里挑一，（影響台指期多空，權值股較為重要，如台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、國泰金）這多與空2種選擇看似簡單，為何散戶却時常賠錢？當中就隱藏人性弱點在裡面...

台積電收復千元、季線 市值一度回至26.71兆

台積電（2330）上周失守千元關卡及季線，一度朝半年線靠近，2日一開盤就收千元、5日線及季線，企圖挑戰月線，早盤一度拉升...

台積電領軍反攻 台股大漲逾500點站回季線

美國半導體股回神，台積電今天股價迅速收復千元關卡，帶動台股反彈，盤中最多上漲503點至22765點。截至10時30分，集...

報稅基本生活費額度上調8千元 用這檔基金有望再放大

財政部年終來報到！根據11月28日最新公告兩大減稅利多，首先，基本生活費自20.2萬元調高至21萬元，並將在今年生效、明...

網通族群助攻 台股午盤衝高 台積電收復千元

台股2日受到上周五美股創下新高帶動，早盤以22456.5點開出，盤中一度拉升至22772.32點，上漲逾400點，站上季...

輝達水冷快接頭商機加持 這兩家飆出歷史新高價

供應鏈傳出，嘉澤（3533）、富士達（6805）通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭（UQD）認證，成為合格供應商，預估將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。