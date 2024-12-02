快訊

賴清德總統抵夏威夷…AIT登機歡迎是歷年最高禮遇？ 藍營批胡扯

拜登特赦兒惹眾怒！川普指司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

菸味忍4年逐一查訪鄰居提告 逆轉勝關鍵竟是被告母證詞

緯創小年夜17日登場 席開千桌萬人齊聚、卡司引關注

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創小年夜。記者吳康瑋／攝影
緯創小年夜。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）2日指出，本屆集團尾牙「緯創小年夜」將於明年1月17日舉辦，而緯創這也是在所有台系代工鏈當中，最後一個舉辦尾牙的業者。而面對《經濟日報》的詢問，子公司也透露，尾牙活動每年都是全集團員工一起吃，其中也包括緯育、緯謙等子公司，而參與的員工人數也是有增無減，現場至少席開千桌以上、總人數一定都會超過萬人，也因為每年尾牙都是年前最後一場，因此也被叫做集團的「小年夜」。

事實上，緯創小年夜每年都會安排重量級嘉賓前來助陣，以去年來說，就找來金曲天后張惠妹到場，並誠意滿滿的帶來總時長共45分鐘的精彩節目，前年則邀請到金曲歌王「老蕭」蕭敬騰、知名實力歌手李千娜，以及至今奪下6座金曲獎的實力唱將阿爆助陣，不過公司目前尚未公布今年確切的卡司陣容，因此仍請大家多多支持、拿出耐心再等待一下，屆時邀請到的嘉賓陣容一定非常堅強。

緯創被外界稱為「AI伺服器市場最大贏家」，近兩年走勢強勁，不僅成功擺脫疫情陰霾，還受惠AI巨浪激勵，帶動營收、股價等表現大幅成長，此外，緯創也因為通吃AI三巨頭訂單，而成為2024年AI伺服器晶片市場的主要贏家，今年「小年夜」活動跟往年一樣，除了旗下伺服器子公司緯穎（6669）、以及布局軟體市場的「小金雞」緯創軟體（4953）外，其餘子公司都將在尾牙齊聚，因此格外吸引市場關注。

緯創日前已公布第3季稅後純益為41.99億元，較前一季衰退4.8%，相較去年同期則衰退約10.7%，每股純益為新台幣1.47元。前三季稅後純益為121.34億元，年增49.2%，每股純益4.26元。而緯創作為代工廠中壓軸登場的年度尾牙，董事長林憲銘屆時也將親自現身，除了揭曉2025年的最新展望，而外界也好奇緯創面對川普拋出的關稅議題，所啟動的實際應對措施。

緯創小年夜去年邀請到天后張惠妹。記者吳康瑋／攝影
緯創小年夜去年邀請到天后張惠妹。記者吳康瑋／攝影
緯創小年夜去年邀請到天后張惠妹。記者吳康瑋／攝影
緯創小年夜去年邀請到天后張惠妹。記者吳康瑋／攝影
緯創小年夜。記者吳康瑋／攝影
緯創小年夜。記者吳康瑋／攝影
緯創小年夜。記者吳康瑋／攝影
緯創小年夜。記者吳康瑋／攝影

尾牙 緯創軟體

延伸閱讀

花旗：ODM廠仍能因應川普對墨徵關稅 看多鴻海等5家台廠

滅火器太讚了！美夢成真吐心聲 蛋堡獻上超稀有演出

《海洋奇緣2》盛大上映！史迪奇x可可怪搶鏡 金曲新人Makav首映飆天籟

MATZKA想變宮城良田 自豪配音「海洋奇緣」讓女兒驕傲

相關新聞

緯創小年夜17日登場 席開千桌萬人齊聚、卡司引關注

代工大廠緯創（3231）2日指出，本屆集團尾牙「緯創小年夜」將於明年1月17日舉辦，而緯創這也是在所有台系代工鏈當中，最...

家登董座邱銘乾夫婦告特斯拉自動撞車 公司：兩年私事

媒體報導，家登（3680）董座邱銘乾夫婦告特斯拉自動撞車1案，引發關注，對此，家登公司2日回應，此為兩年私事，目前已受到...

台積電員工爆上季分紅創新高？ 公司回應了

台積電（2330）員工近期在網路上爆料上季分紅創新高，引發討論，不過，熟知台積電人士指出，台積電通常菜鳥員工才會一直提季...

和碩董座童子賢午後現身開講 聚焦 AI 革命、能源轉型

台鏈電子代工廠為避免美中貿易戰引發地緣政治風險，積極啟動產能移轉、擴大南向布局，不過五哥大廠在實際設廠時卻面臨重重考驗，...

川普喊加徵關稅客戶搶備貨 義隆電：有加單情況

美國總統當選人川普揚言提高關稅，引發產業鏈高度關注。觸控晶片廠義隆電今天證實，部分品牌客戶有加單情況

半導體風雲／川普恐取消補助衝擊台積電？英特爾才擔心

距離川普重返美國白宮僅剩不到50天，業界關注，川普於1月20日上任後，是否會修正晶片業者補貼的態度，甚至擔心後續恐因川普重返白宮後調整補助政策，而衝擊台積電後續在美布局？美國又是否會逼迫台積電將先進製程加速移往美國？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。