緯創小年夜17日登場 席開千桌萬人齊聚、卡司引關注

代工大廠緯創（3231）2日指出，本屆集團尾牙「緯創小年夜」將於明年1月17日舉辦，而緯創這也是在所有台系代工鏈當中，最後一個舉辦尾牙的業者。而面對《經濟日報》的詢問，子公司也透露，尾牙活動每年都是全集團員工一起吃，其中也包括緯育、緯謙等子公司，而參與的員工人數也是有增無減，現場至少席開千桌以上、總人數一定都會超過萬人，也因為每年尾牙都是年前最後一場，因此也被叫做集團的「小年夜」。

事實上，緯創小年夜每年都會安排重量級嘉賓前來助陣，以去年來說，就找來金曲天后張惠妹到場，並誠意滿滿的帶來總時長共45分鐘的精彩節目，前年則邀請到金曲歌王「老蕭」蕭敬騰、知名實力歌手李千娜，以及至今奪下6座金曲獎的實力唱將阿爆助陣，不過公司目前尚未公布今年確切的卡司陣容，因此仍請大家多多支持、拿出耐心再等待一下，屆時邀請到的嘉賓陣容一定非常堅強。

緯創被外界稱為「AI伺服器市場最大贏家」，近兩年走勢強勁，不僅成功擺脫疫情陰霾，還受惠AI巨浪激勵，帶動營收、股價等表現大幅成長，此外，緯創也因為通吃AI三巨頭訂單，而成為2024年AI伺服器晶片市場的主要贏家，今年「小年夜」活動跟往年一樣，除了旗下伺服器子公司緯穎（6669）、以及布局軟體市場的「小金雞」緯創軟體（4953）外，其餘子公司都將在尾牙齊聚，因此格外吸引市場關注。