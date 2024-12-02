快訊

賴清德總統抵夏威夷…AIT登機歡迎是歷年最高禮遇？ 藍營批胡扯

拜登特赦兒惹眾怒！川普指司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

菸味忍4年逐一查訪鄰居提告 逆轉勝關鍵竟是被告母證詞

和碩董座童子賢午後現身開講 聚焦 AI 革命、能源轉型

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影

台鏈電子代工廠為避免美中貿易戰引發地緣政治風險，積極啟動產能移轉、擴大南向布局，不過五哥大廠在實際設廠時卻面臨重重考驗，包括語言障礙、文化隔閡、風俗不同等難關，導致整個東南亞地區比歐美、及亞洲開拓難度高出一截。面對越發緊張的國際局勢，代工廠和碩（4938）董事長童子賢將於2日下午親自現身，為能源、地緣政治衝突帶來最佳的產業解方。

事實上，全球面對的地緣政治風險仍在加劇，大廠面對到的地緣政治衝突遲遲未見緩解，但淨零減碳壓力、AI浪潮帶來的產業革命卻仍步步緊逼，對此，台鏈業者為化解危機，紛紛啟動產能分散佈局，其中，更看上東南亞擁有的勞工成本較低的優勢，因此擴大南向布局、前往設廠，不過隨之衍生的各種問題，也讓大廠感到不小的困擾。

地球暖化正危及人類文明生存，電動車、AI運算需要大量電力，能源供應到了「轉型時刻」。而台灣在全球AI供應鏈，具關鍵地位和影響力，抓準AI革命契機，打造台灣成為人工智慧之島機不可失。和碩董事長童子賢22日下午將以「能源轉型與AI智慧島重要性」為題，現身「台灣經濟關鍵的下一步-新政高峰論壇」，並帶來精彩的專題演講，據悉，他將在會中與大家分享產業需要面對的最新狀況。

根據和碩日前公布的第3季財報，單季營收2,942.3億元，季增16%、年減6.8%，毛利率4.1%，季減0.5個百分點、年增0.2個百分點，營益率1.2%，與上季持平、但年減0.2個百分點。累計公司今年前三季合併營收達到7,983.45億元、年減12.7%，毛利率4.3%、年增0.7個百分點，營益率1.2%、年增0.1個百分點，稅後純益131.39億元、年增22.6%。

AI

延伸閱讀

花旗：ODM廠仍能因應川普對墨徵關稅 看多鴻海等5家台廠

瑞典電動車電池大廠宣告破產 有利台廠電池芯供應鏈

活化蚊子館！南投埔里花卉展30日登場 知名糕餅大廠同步開幕

川普關稅大刀砍向中加墨 電子五哥：打的是七傷拳 壓力恐落在客戶身上

相關新聞

緯創小年夜17日登場 席開千桌萬人齊聚、卡司引關注

代工大廠緯創（3231）2日指出，本屆集團尾牙「緯創小年夜」將於明年1月17日舉辦，而緯創這也是在所有台系代工鏈當中，最...

家登董座邱銘乾夫婦告特斯拉自動撞車 公司：兩年私事

媒體報導，家登（3680）董座邱銘乾夫婦告特斯拉自動撞車1案，引發關注，對此，家登公司2日回應，此為兩年私事，目前已受到...

台積電員工爆上季分紅創新高？ 公司回應了

台積電（2330）員工近期在網路上爆料上季分紅創新高，引發討論，不過，熟知台積電人士指出，台積電通常菜鳥員工才會一直提季...

和碩董座童子賢午後現身開講 聚焦 AI 革命、能源轉型

台鏈電子代工廠為避免美中貿易戰引發地緣政治風險，積極啟動產能移轉、擴大南向布局，不過五哥大廠在實際設廠時卻面臨重重考驗，...

川普喊加徵關稅客戶搶備貨 義隆電：有加單情況

美國總統當選人川普揚言提高關稅，引發產業鏈高度關注。觸控晶片廠義隆電今天證實，部分品牌客戶有加單情況

半導體風雲／川普恐取消補助衝擊台積電？英特爾才擔心

距離川普重返美國白宮僅剩不到50天，業界關注，川普於1月20日上任後，是否會修正晶片業者補貼的態度，甚至擔心後續恐因川普重返白宮後調整補助政策，而衝擊台積電後續在美布局？美國又是否會逼迫台積電將先進製程加速移往美國？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。