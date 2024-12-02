和碩董座童子賢午後現身開講 聚焦 AI 革命、能源轉型

台鏈電子代工廠為避免美中貿易戰引發地緣政治風險，積極啟動產能移轉、擴大南向布局，不過五哥大廠在實際設廠時卻面臨重重考驗，包括語言障礙、文化隔閡、風俗不同等難關，導致整個東南亞地區比歐美、及亞洲開拓難度高出一截。面對越發緊張的國際局勢，代工廠和碩（4938）董事長童子賢將於2日下午親自現身，為能源、地緣政治衝突帶來最佳的產業解方。

事實上，全球面對的地緣政治風險仍在加劇，大廠面對到的地緣政治衝突遲遲未見緩解，但淨零減碳壓力、AI浪潮帶來的產業革命卻仍步步緊逼，對此，台鏈業者為化解危機，紛紛啟動產能分散佈局，其中，更看上東南亞擁有的勞工成本較低的優勢，因此擴大南向布局、前往設廠，不過隨之衍生的各種問題，也讓大廠感到不小的困擾。

地球暖化正危及人類文明生存，電動車、AI運算需要大量電力，能源供應到了「轉型時刻」。而台灣在全球AI供應鏈，具關鍵地位和影響力，抓準AI革命契機，打造台灣成為人工智慧之島機不可失。和碩董事長童子賢22日下午將以「能源轉型與AI智慧島重要性」為題，現身「台灣經濟關鍵的下一步-新政高峰論壇」，並帶來精彩的專題演講，據悉，他將在會中與大家分享產業需要面對的最新狀況。

根據和碩日前公布的第3季財報，單季營收2,942.3億元，季增16%、年減6.8%，毛利率4.1%，季減0.5個百分點、年增0.2個百分點，營益率1.2%，與上季持平、但年減0.2個百分點。累計公司今年前三季合併營收達到7,983.45億元、年減12.7%，毛利率4.3%、年增0.7個百分點，營益率1.2%、年增0.1個百分點，稅後純益131.39億元、年增22.6%。