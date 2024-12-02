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鐳洋科技前進台灣太空年會 秀衛星通訊實力

經濟日報／ 記者黃晶琳／高雄即時報導

鐳洋科技（6980）參加TASTI 2024，展示在低軌衛星通訊領域的領先技術，包括衛星AIT服務平台、3U低軌通訊立方衛星、衛星通訊UT關鍵模組展示盒和低軌衛星地面接收站。

第二屆台灣太空國際年會（TASTI 2024）於2024年11月30日至12月04日在高雄展覽館舉行，年會以「Link the World through Space」為主題，旨在促進全球低軌衛星技術的合作並實現跨國整合。

鐳洋科技指出，提供通訊衛星酬載設計、立方衛星組裝與整合、立方衛星功能與環境測試等一站式服務能力，並以高精密測試設備與專業技術團隊，確保衛星能夠通過太空環境的嚴苛挑戰，也透過與國內外夥伴合作，鐳洋成功打造具備國際競爭力的衛星AIT（Assembly, Integration, and Testing）服務平台。

鐳洋董事長王奕翔表示，低軌衛星產業正處於快速成長階段，根據市場預測，其產值將從2024 年的126 億美元成長至2029年的232億美元。隨著全球對低延遲、高效率通訊的需求日益增長，為衛星通訊市場創造龐大商機。鐳洋科技將繼續推動技術突破，致力於提供地面到太空的整合性解決方案，並助力全球通訊網路的發展。

鐳洋科技分享與國家太空中心合作的首顆3U立方衛星「夜鷹號（Nightjar）」成功發射經驗。夜鷹號（Nightjar）於今年8月成功發射，代表著鐳洋在衛星技術領域取得重大突破。

董王奕翔表示，夜鷹號對鐳洋來說是很重要的里程碑，體現我們在衛星通訊酬載自主設計、研發、生產及驗測的能力，這次任務的成功，不僅是我們過去努力的成果，更為未來的技術創新奠定堅實基礎。

藉由台灣太空國際年會（TASTI）此一國際舞台，鐳洋強調，不僅深化與產業夥伴的合作，還推動了全球低軌衛星技術的普及與應用。透過此次交流讓更多國際夥伴了解台灣在太空領域的創新實力，並進一步鞏固台灣在全球低軌衛星產業鏈中的關鍵地位。

未來，鐳洋科技將秉持「Keep Moving, Stay Thinking」的精神，聚焦低軌衛星技術的創新與開發，朝著「Earth To Space」的願景邁進，期望透過技術突破與國際合作，拓展低軌衛星的應用範圍，實現更高效、更智慧的全球通訊服務，為次世代通訊技術注入更多可能性。

低軌衛星 太空

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