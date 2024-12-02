川普喊加徵關稅客戶搶備貨 義隆電：有加單情況

距離川普重返美國白宮僅剩不到50天，業界關注，川普於1月20日上任後，是否會修正晶片業者補貼的態度，甚至擔心後續恐因川普重返白宮後調整補助政策，而衝擊台積電後續在美布局？美國又是否會逼迫台積電將先進製程加速移往美國？

2024-12-02 10:00