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川普喊加徵關稅客戶搶備貨 義隆電：有加單情況

中央社／ 新竹2日電
美國總統當選人川普。圖／美聯社
美國總統當選人川普。圖／美聯社

美國總統當選人川普揚言提高關稅，引發產業鏈高度關注。觸控晶片廠義隆電今天證實，部分品牌客戶有加單情況。

川普日前揚言上台後要對中國等加徵關稅，為防未來關稅衝擊，市場傳出產業鏈搶在川普上任前趕緊備貨，帶動一波急單需求湧現。

義隆電表示，品牌客戶加單情況正在進行中，公司努力消化追加的訂單，部分產品須向晶圓代工廠下急單因應。

至於客戶加單對業績的貢獻狀況，義隆電指出，應視上中下游供應鏈是否可以完全配合，才能決定貢獻的業績多寡。

客戶加單能否有助於明年第1季營運表現淡季不淡，義隆電表示，目前仍無法確定，有待進一步觀察。

川普 關稅

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