快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

104獲「國家人才發展獎」 送公司股票鼓勵員工創新落地

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

被譽為台灣人力資源領域最高榮譽的「國家人才發展獎」（NTDA）近日頒獎，一零四資訊科技（3130）在116家參賽企業中脫穎而出，獲獎率不到兩成。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，104透過「AI提案競賽」，以公司股票為誘因，鼓勵員工持續創新；同時完善「職務基準暨職等評價」，搭配「104大學」提供超過2,441堂e課，實現真正的個人化學習，提升企業人才競爭力。

「國家人才發展獎」獎項設有大型企業、中小企業、機關（構）團體與非營利團體，一零四資訊科技同時是四家獲獎的大型企業之一，充分展現人才發展的卓越實力。

根據104人力銀行發布《2024人資F.B.I報告》，投入人才培育資源的企業，56%近三年營收成長；2023年，67.1%企業投入人才培育資源，較2021年成長7.1%。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分享，一零四資訊科技已完整建立全公司「職務基準暨職等評價」做為人才發展的基石，內容明訂72個職務的任務、專業技能，也涵蓋垂直、水平、跨領域發展機會，讓人才發展路徑有跡可循；從招募徵選開始，即以此為基礎，擬定面試的選才標準及結構式面談問題，讓遴選標準對齊該職務的基礎職能。

不僅如此，104大學各學院的課程也一一貼上能力項目及等級，並且依照能力落差進行調訓，實現真正的個人化學習，大學開設七年已累積超過2,441堂課；在晉升上，也是依循著職務基準暨職等評價，建立透明化、客觀的晉升評核機制，只要績效與能力標準有達到上一職等的要求，同仁就可隨時自行舉手提報舉行晉升評核會。

104資訊科技相信「創新」是推動企業成長和開拓新市場的關鍵因素，也將「AI人工智慧」納入職涯服務及人才管理解決方案之核心概念中，積極採納AI相關技術，以滿足多變的市場需求。公司對內舉辦AInnovation系列活動及競賽，提供多元的培訓資源供同仁發展相關技能，AI提案競賽除了提供獎金，也送出公司股票鼓勵員工創新落地；公司對外則是應用新技術服務客戶，透過不斷地尋求新的想法和技術，應用大數據分析設計AI 職缺生成、智慧工作推薦等創新服務，並持續改善求職求才媒合系統，截至2023年底完成智慧媒合比例提升至24.8%，接軌趨勢科技精準協助企業選才，保持業界領先地位。

104資訊科技深知在瞬息萬變的市場中，人才的培育與發展是企業保持競爭力的核心。透過完善的人才發展體系、透明的晉升評核機制以及創新的AI技術應用，不僅提供員工明確的成長路徑，還致力於以科技引領未來的人才管理解決方案，並以廣度生涯服務支持著社會。面向未來，一零四資訊科技將持續強化這些措施，確保在激烈的競爭環境中，企業與人才能夠共同成長，共創永續發展的願景。

AI 人力銀行

延伸閱讀

陳茂波邀黃仁勳吃香港大牌檔 暢談創科、人才培育

明年軍公教將調薪3%帶動加薪？僅11%企業會參考軍公教調薪

半導體只排名第三！明年加薪幅度3.2%近十年倒數第三、這行業居冠

2024年終獎金行情出爐！企業預期平均發放1.12個月

相關新聞

台積電員工爆上季分紅創新高？ 公司回應了

台積電（2330）員工近期在網路上爆料上季分紅創新高，引發討論，不過，熟知台積電人士指出，台積電通常菜鳥員工才會一直提季...

半導體風雲／川普恐取消補助衝擊台積電？英特爾才擔心

距離川普重返美國白宮僅剩不到50天，業界關注，川普於1月20日上任後，是否會修正晶片業者補貼的態度，甚至擔心後續恐因川普重返白宮後調整補助政策，而衝擊台積電後續在美布局？美國又是否會逼迫台積電將先進製程加速移往美國？

台積電分紅開獎！員工嗨喊「史上最大包」 驚人年薪羨炸鄉民

護國神山「台積電」為全球半導體代工龍頭，薪資和福利都相當優渥，讓外界相當羨慕。近期有員工分享了「分紅獎金」，嗨喊「這次史上最大包」，有網友算完也驚呼「光繳稅就破百萬」。

川普效應！IC設計業急單湧現 義隆、瑞昱等吞補丸

美國準總統川普揚言要對中國大陸、墨西哥、加拿大等國課徵10%至25%不等關稅，嚇壞筆電鏈，惠普、戴爾、微軟等品牌大廠近期...

輝達機器人鏈來台「選秀」 和大、盟立等已獲徵求

輝達（NVIDIA）人形機器人計畫傳落地台灣。業界透露，輝達機器人開發團隊近期在台啟動首波「選秀」，已有多家工具機業者獲...

墨國台廠避稅啟動B計畫 鴻海、廣達美國製造加速度

美國準總統川普揚言對墨西哥開徵25%關稅，重創墨國伺服器代工廠生產布局，台灣代工廠緊急啟動「B計畫」，鴻海、廣達先動起來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。