104獲「國家人才發展獎」 送公司股票鼓勵員工創新落地

被譽為台灣人力資源領域最高榮譽的「國家人才發展獎」（NTDA）近日頒獎，一零四資訊科技（3130）在116家參賽企業中脫穎而出，獲獎率不到兩成。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，104透過「AI提案競賽」，以公司股票為誘因，鼓勵員工持續創新；同時完善「職務基準暨職等評價」，搭配「104大學」提供超過2,441堂e課，實現真正的個人化學習，提升企業人才競爭力。

「國家人才發展獎」獎項設有大型企業、中小企業、機關（構）團體與非營利團體，一零四資訊科技同時是四家獲獎的大型企業之一，充分展現人才發展的卓越實力。

根據104人力銀行發布《2024人資F.B.I報告》，投入人才培育資源的企業，56%近三年營收成長；2023年，67.1%企業投入人才培育資源，較2021年成長7.1%。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分享，一零四資訊科技已完整建立全公司「職務基準暨職等評價」做為人才發展的基石，內容明訂72個職務的任務、專業技能，也涵蓋垂直、水平、跨領域發展機會，讓人才發展路徑有跡可循；從招募徵選開始，即以此為基礎，擬定面試的選才標準及結構式面談問題，讓遴選標準對齊該職務的基礎職能。

不僅如此，104大學各學院的課程也一一貼上能力項目及等級，並且依照能力落差進行調訓，實現真正的個人化學習，大學開設七年已累積超過2,441堂課；在晉升上，也是依循著職務基準暨職等評價，建立透明化、客觀的晉升評核機制，只要績效與能力標準有達到上一職等的要求，同仁就可隨時自行舉手提報舉行晉升評核會。

104資訊科技相信「創新」是推動企業成長和開拓新市場的關鍵因素，也將「AI人工智慧」納入職涯服務及人才管理解決方案之核心概念中，積極採納AI相關技術，以滿足多變的市場需求。公司對內舉辦AInnovation系列活動及競賽，提供多元的培訓資源供同仁發展相關技能，AI提案競賽除了提供獎金，也送出公司股票鼓勵員工創新落地；公司對外則是應用新技術服務客戶，透過不斷地尋求新的想法和技術，應用大數據分析設計AI 職缺生成、智慧工作推薦等創新服務，並持續改善求職求才媒合系統，截至2023年底完成智慧媒合比例提升至24.8%，接軌趨勢科技精準協助企業選才，保持業界領先地位。

104資訊科技深知在瞬息萬變的市場中，人才的培育與發展是企業保持競爭力的核心。透過完善的人才發展體系、透明的晉升評核機制以及創新的AI技術應用，不僅提供員工明確的成長路徑，還致力於以科技引領未來的人才管理解決方案，並以廣度生涯服務支持著社會。面向未來，一零四資訊科技將持續強化這些措施，確保在激烈的競爭環境中，企業與人才能夠共同成長，共創永續發展的願景。