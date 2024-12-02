台積電員工爆上季分紅創新高？ 公司回應了
台積電（2330）員工近期在網路上爆料上季分紅創新高，引發討論，不過，熟知台積電人士指出，台積電通常菜鳥員工才會一直提季分紅，台積電的員工薪酬待遇季分紅是每季「跟著獲利」有高有低每季發放，「最大包通常是隔年7月」，而且台積員工薪酬包含多個項目，不會只看例行的季分紅。去年台積電整體員工年度薪酬中位數已達250萬元（112年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣250萬元）。
而對於台積電有員工爆料季分紅創高議題，台積公司公關處今日則完整回應如下。
台積公司一直以來皆秉持「同仁是公司最重要的資產」之理念照顧員工，致力於給予員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利，在兼顧外部競爭、內部公平及合法性的前提下，提供多元並具競爭力的薪酬制度，並秉持與員工利潤共享的理念，吸引、留任、發展、激勵員工。
有關台積公司員工的薪酬，您可參考我們的2023年年報第115頁說明：「台積公司員工的薪酬包含按月發給之薪資、按季結算經營績效發給之業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況所發放之酬勞（分紅）。每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益，以創造公司、股東與員工的三贏。台積公司係依據公司營運成果並參考國內業界發放水平，決定業績獎金及酬勞（分紅）的總數，其金額與分配方式由薪酬暨人才發展委員會向董事會提議，其中員工酬勞於董事會核准後發放；每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。」
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