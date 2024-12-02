快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

台積電員工爆上季分紅創新高？ 公司回應了

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）員工近期在網路上爆料上季分紅創新高，引發討論，不過，熟知台積電人士指出，台積電通常菜鳥員工才會一直提季分紅，台積電的員工薪酬待遇季分紅是每季「跟著獲利」有高有低每季發放，「最大包通常是隔年7月」，而且台積員工薪酬包含多個項目，不會只看例行的季分紅。去年台積電整體員工年度薪酬中位數已達250萬元（112年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣250萬元）。

而對於台積電有員工爆料季分紅創高議題，台積公司公關處今日則完整回應如下。

台積公司一直以來皆秉持「同仁是公司最重要的資產」之理念照顧員工，致力於給予員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利，在兼顧外部競爭、內部公平及合法性的前提下，提供多元並具競爭力的薪酬制度，並秉持與員工利潤共享的理念，吸引、留任、發展、激勵員工。

有關台積公司員工的薪酬，您可參考我們的2023年年報第115頁說明：「台積公司員工的薪酬包含按月發給之薪資、按季結算經營績效發給之業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況所發放之酬勞（分紅）。每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益，以創造公司、股東與員工的三贏。台積公司係依據公司營運成果並參考國內業界發放水平，決定業績獎金及酬勞（分紅）的總數，其金額與分配方式由薪酬暨人才發展委員會向董事會提議，其中員工酬勞於董事會核准後發放；每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。」

台積電 股東 退休金

延伸閱讀

台積電分紅開獎！員工嗨喊「史上最大包」 驚人年薪羨炸鄉民

21檔熱門高股息績效！前3名00915、00918、00713報酬驚人...00878、00919維持水準

台積電技術領先全球 張忠謀不忘服務導向打下基礎

12強賽／「輸台灣也不錯」大遊行感動日球迷 敲碗台積熊本隊

相關新聞

台積電員工爆上季分紅創新高？ 公司回應了

台積電（2330）員工近期在網路上爆料上季分紅創新高，引發討論，不過，熟知台積電人士指出，台積電通常菜鳥員工才會一直提季...

半導體風雲／川普恐取消補助衝擊台積電？英特爾才擔心

距離川普重返美國白宮僅剩不到50天，業界關注，川普於1月20日上任後，是否會修正晶片業者補貼的態度，甚至擔心後續恐因川普重返白宮後調整補助政策，而衝擊台積電後續在美布局？美國又是否會逼迫台積電將先進製程加速移往美國？

台積電分紅開獎！員工嗨喊「史上最大包」 驚人年薪羨炸鄉民

護國神山「台積電」為全球半導體代工龍頭，薪資和福利都相當優渥，讓外界相當羨慕。近期有員工分享了「分紅獎金」，嗨喊「這次史上最大包」，有網友算完也驚呼「光繳稅就破百萬」。

川普效應！IC設計業急單湧現 義隆、瑞昱等吞補丸

美國準總統川普揚言要對中國大陸、墨西哥、加拿大等國課徵10%至25%不等關稅，嚇壞筆電鏈，惠普、戴爾、微軟等品牌大廠近期...

輝達機器人鏈來台「選秀」 和大、盟立等已獲徵求

輝達（NVIDIA）人形機器人計畫傳落地台灣。業界透露，輝達機器人開發團隊近期在台啟動首波「選秀」，已有多家工具機業者獲...

墨國台廠避稅啟動B計畫 鴻海、廣達美國製造加速度

美國準總統川普揚言對墨西哥開徵25%關稅，重創墨國伺服器代工廠生產布局，台灣代工廠緊急啟動「B計畫」，鴻海、廣達先動起來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。