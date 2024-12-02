台積電分紅開獎！員工嗨喊「史上最大包」 驚人年薪羨炸鄉民
護國神山「台積電」為全球半導體代工龍頭，薪資和福利都相當優渥，讓外界相當羨慕。近期有員工分享了「分紅獎金」，嗨喊「這次史上最大包」，有網友算完也驚呼「光繳稅就破百萬」。
有一名任職台積電的女員工在Dcard以「GG開獎」為題發文，她寫道一串內文數字「32 6y S+ 3.68m」，並嗨喊「這次史上最大包」，其中的32代表職等、6Y是年資6年，3.68m則是可以領到3.68個月的分紅。
文章曝光後，也有許多員工來揭曉自己的數字，「31/1.1y/3.14，雖然很香，但還是好想離職」、「今年七月剛升，32 S(?) 3y 3.56 (新N)」、「32 5Y S+ 3.88，終於看到一包有破30了」、「31/3.2/s+/3.9，老人一個，呵呵」、「32 S+ 3.88 3y，滿血復活」。
也有網友把文章轉到PTT討論，有一位清華大學畢業的台積電員工指出，職等為34，年薪650萬。網友也驚呼「這樣一年稅要繳多少？要繳150萬的稅嗎？」。不少人也表示「34，如果是博士進去，年資應該有機會吧」、「34今年報稅就破6百了，明年只會報更多了吧」。
但也有人認為，「離職率可以去看看...看多少人不到一年爬出來的」、「我身邊的碩士基本上拚到半間房就下山」、「差不多吧，沒有這價格怎麼留得住員工」、「有可能啊，身邊GGer就有這個年薪了，但晚上11點才到家是常態」。
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