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因應川普關稅 科技代工廠紛擬B計畫

聯合報／ 記者蕭君暉林薏茹／台北報導

美國準總統川普揚言對墨西哥進口商品開徵百分之廿五關稅，重創墨國伺服器代工廠生產布局，台灣代工廠緊急啟動「B計畫」，鴻海、廣達先動起來，擴大投資美國力道；緯創、緯穎及英業達的「B計畫」也已箭在弦上。

不具名的代工廠透露，川普有意祭出關稅新政消息傳出後，全球主要雲端服務供應商（CSP）及伺服器品牌廠神經緊繃，連忙跨海詢問台灣代工廠是否有非墨國產能建置計畫，尤其是能「美國製造」更好，讓代工廠連忙啟動「B計畫」，加大投資美國力道。

業界分析，先前代工大廠為了就近服務北美客戶，紛紛前往墨西哥布局，不料川普喊出要對墨西哥開徵百分之廿五關稅，整個AI伺服器製造警鈴大響，主因現階段美國進口伺服器金額最高的國家就是墨西哥，川普高喊將課墨國高關稅，AI伺服器代工鏈首當其衝。

儘管業界有人認為，川普除了對中國大陸加徵關稅為延續過去政策走向外，此次向墨西哥與加拿大揮舞關稅大刀，是為了將兩國帶上談判桌，要求著手處理非法移民與毒品問題，揚言開徵關稅是出於談判策略，而非真正的貿易政策，但台灣AI伺服器代工大廠仍不敢掉以輕心，陸續應變中。

AI伺服器代工龍頭鴻海第一時間快速因應，拍板最新美國設廠計畫，預計斥資三三○三點三萬美元（約台幣十點七億元），取得德州休士頓土地與廠房，生產AI伺服器。

鴻海正密切觀察川普明年就任後的關稅政策是否有新變化，據此決定是否再擴大美國布局。鴻海董事長劉揚偉日前表示，客戶可能會改變地方生產，鴻海擁有領先的全球布局，一直持續因應、持續彈性布局，受到的影響將比競爭對手小。

廣達也催動布局美國馬力，董事會已拍板再斥資二點三億美元，現金增資美國田納西州子公司QMN；廣達今年累計已在美國市場投資十二點三億美元。

廣達執行副總經理楊麒令日前透露，廣達目前在美國東岸與西岸都有產能，囊括L6（主機板組裝）至L10（伺服器組裝與測試），因應不同地區客戶需求，目前看來在美國投資的方向會持續下去。

緯穎、英業達也密切觀察政策走向，與客戶保持聯繫與彈性因應。英業達總經理蔡枝安先前指出，英業達在全球多地都有布局，若情勢緊張到美國政府對墨西哥課稅，英業達也有許多變動方法，如產品由泰國廠出貨或在台灣廠生產。

墨西哥 川普 美國

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