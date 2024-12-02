輝達機器人鏈來台「選秀」 和大、盟立等已獲徵求

輝達（NVIDIA）人形機器人計畫傳落地台灣。業界透露，輝達機器人開發團隊近期在台啟動首波「選秀」，已有多家工具機業者獲得徵求，包括關鍵零組件技術與規格及加入輝達機器人供應鏈的意願，甚至傳將不排除在台設立組裝基地。

在此同時，特斯拉也正「鴨子划水」，稍早剛發表人形機器人「Optimus」，對關鍵零組件需求強勁，不約而同也瞄準台廠供應鏈。

輝達來台尋求並組織人形機器人供應鏈，已獲指標工具機大廠證實。據悉，包括和大（1536）、盟立、盟英、羅昇、上銀、直得、所羅門等大廠都是鎖定對象，終端產品瞄準人形機器人、專業型機器人。業內推估，最快明年就會明朗化，相關產品認證也會接續展開，台美機器人供應鏈可望逐步成型。

此外，供應鏈透露，輝達屬意多家特定指標科技大廠作為組裝夥伴，且部分產品將不排除在台組裝，換言之，台灣可望繼電動車之後，成為人型機器人生產重鎮。

對此，和大集團董事長沈國榮表示，輝達與特斯拉不約而同鎖定發展人形機器人，未來商機可期，「和大集團在人形機器人方面絕對不會缺席，盟英近期已接獲不少國際大廠洽詢，預料很快就會初步成果。」

據悉，盟立去年便加入輝達Omniverse技術平台成為其合作夥伴，在該平台上建構虛實整合智能工廠，並在半導體智能物流系統市場，已偕同做減速機的子公司盟英量產出貨。接下來要朝很夯的人形機器人市場邁進。

盟立採用盟英的減速機，應用在半導體物流產業已經出貨。盟立可為客戶提供智能工廠應用的機器人的選型及配置；並且可供應一體型「驅動器」，整合馬達、減速機的產品。

所羅門則是老牌輝達機器人協力廠。所羅門的AI視覺技術，堪稱是機器人的眼睛與大腦，並將輝達的平台導入其解決方案中，可協助客戶快速完成自動化。

上銀在人形機器人領域同時擁有諧波減速機、交叉滾柱軸承、微形螺桿等關鍵元件開發生產能力，上銀董事長卓文恒也說，「檯面上的國外人形機器人大廠，都有和上銀接觸，洽談合作機會」。（記者宋健生、李珣瑛、鐘惠玲）