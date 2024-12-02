台灣機器人聚落兩優勢 輝達、特斯拉提前卡位
輝達（NVIDIA）、特斯拉等國際大廠不約而同瞄準台廠作為機器人供應鏈，業界分析，台灣在人形機器人關鍵零組件供應鏈版圖完整，而且具備非紅色供應鏈優勢，是獲得兩大廠青睞的關鍵。
此外，輝達、特斯拉都傳在台啟動供應鏈籌組計畫，業內人士說，台灣供應鏈具備與國際大廠如特斯拉等合作的實績，從各方面考量都是國際大廠的首選，有望成為全球製造基地。
就非紅鏈來說，台鏈具備台灣製造甚至是美國製造的彈性優勢。
其中，被選為機器人關鍵合作對象之一的和大（1536）集團，已經在美國新墨西哥州設廠。
另外，針對美國準總統川普喊話上任後要提高關稅，傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）董事長卓文恒指出，上銀未來不排除將部分後段客製化半成品製程加工或機電整合服務項目，逐步轉移到美國當地，以避開加稅的衝擊。
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