AI鏈豐收年 尾牙大手筆 華碩20日打頭陣 大咖藝人表演
AI伺服器鏈今年營運普遍亮眼，伺服器品牌、代工廠為犒賞員工過去一年的辛勞，將盛大舉辦旺年會或尾牙，由華碩（2357）12月20日打頭陣，廣達（2382）、英業達（2356）、金寶（2312）、仁寶（2324）、緯創（3231）等明年元月起接棒登場。
各大廠均規劃找演藝圈大咖與員工同樂，並大手筆抽獎，英業達率先喊出要發總金額數千萬大獎。
華碩透露，今年「歲末聯歡晚會」將在南港展覽館一館舉行，主題暫訂為「華碩眾智耀輝煌、共創AI新高峰」，規劃由金鐘星光搭擋蔡尚樺、黃豪平主持，並找來搖滾天團八三夭、金曲歌后蔡健雅及創作才子韋禮安等大咖開唱，現場並開放員工上台才藝展演、競賽，爭取額外獎金。
廣達預計明年元月2日舉辦旺年會，規劃由藝人阿Ken及楊小黎搭擋主持，並找來爵士女伶9M88、夢想樂團理想混蛋開唱，壓軸則是搖滾天王伍佰帶著專屬樂隊China Blue登場。
廣達今年旺年會也有現金抽獎，而且「人人有獎」，若員工未現場領取，將隔日於公司內以系統抽出，一般預料，活動當天董事長林百里與副董事長梁次震將依慣例站上舞台，並為明年業績精神喊話。
英業達明年逢成立50周年，將在台北小巨蛋舉行「旺年會」，由藝人阿KEN、楊千霈主持，邀請的藝人包括金曲樂團告五人、動力火車、理想混蛋等輪番開唱，還將有一位「神秘巨星」。
員工抽獎方面，英業達前兩年最大獎為50萬元，總獎金6,000萬元。針對今年最大獎，英業達透露，應與過往（20萬元以上）差不多，但公司高層可能額外加碼，目前無法確定屆時會發出多少獎項，但總獎金確定將達數千萬元。
金仁寶集團旗下金寶、仁寶預計分別將在明年元月13日、14日舉辦旺年會，目前確切卡司陣容、邀請名單尚未公布。預料金仁寶集團總裁許勝雄將現身，釋出最新展望；仁寶方面，則是董座陳瑞聰上任以來，首度主持旺年會，也備受市場關注。
緯創尚未拍板旺年會／尾牙時間與細節。緯創內部人士透露，集團將於元月中下旬舉辦年度尾牙「緯創小年夜」。
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