墨國台廠避稅啟動B計畫 鴻海、廣達美國製造加速度
美國準總統川普揚言對墨西哥開徵25%關稅，重創墨國伺服器代工廠生產布局，台灣代工廠緊急啟動「B計畫」，鴻海（2317）、廣達（2382）先動起來，擴大投資美國力道；緯創（3231）、緯穎（6669）及英業達（2356）的「B計畫」也已箭在弦上。
不具名的代工廠透露，川普有意祭出關稅新政的消息傳出後，全球主要雲端服務供應商（CSP）及伺服器品牌廠神經緊繃，紛紛跨海詢問台灣代工廠是否有非墨國產能建置計畫，尤其是能「美國製造」更好，讓代工廠連忙啟動「B計畫」，加大投資美國力道。
業界分析，先前代工大廠為了就近服務北美客戶，陸續前往墨西哥布局，不料川普喊出要對墨西哥課25%關稅，讓整個AI伺服器製造警鈴大響，主因現階段美國進口伺服器金額最高的國家就是墨西哥，川普高喊將課墨國高關稅，AI伺服器代工鏈首當其衝。
即便有人認為，川普除了對中國大陸加徵關稅為延續過去政策走向外，此次向墨西哥與加拿大揮出關稅大刀，是為了將兩國帶上談判桌，要求著手處理非法移民與毒品問題，揚言開徵關稅是出於談判策略，而非真正的貿易政策，但台灣AI伺服器代工大廠仍不敢掉以輕心，陸續應變中。
AI伺服器代工龍頭鴻海第一時間快速因應，拍板最新美國設廠計畫，預計斥資3,303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得德州休士頓土地與廠房，生產AI伺服器。
鴻海正密切觀察川普明年1月20日就任後，美國政府關稅政策是否有新的變化，並據此變化決定是否再擴大美國布局。
鴻海董事長劉揚偉日前表示，客戶可能會改變地方生產，鴻海擁有領先的全球布局，一直持續因應、持續彈性布局，受到的影響將比競爭對手小。
廣達也催動布局美國的馬力，董事會已拍板再斥資2.3億美元（約新台幣74.6億元），現金增資美國田納西州子公司QMN，廣達今年累計已在美國市場投資12.3億美元（約新台幣399億元）。
廣達執行副總經理楊麒令日前透露，廣達目前在美國東岸與西岸都有產能。
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