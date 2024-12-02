川普效應！IC設計業急單湧現 義隆、瑞昱等吞補丸

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
美國準總統川普揚言要對中國大陸、墨西哥、加拿大等國課徵10%至25%不等關稅，嚇壞筆電鏈。IC設計示意圖。路透
美國準總統川普揚言要對中國大陸、墨西哥、加拿大等國課徵10%至25%不等關稅，嚇壞筆電鏈。IC設計示意圖。路透

美國準總統川普揚言要對中國大陸、墨西哥、加拿大等國課徵10%至25%不等關稅，嚇壞筆電鏈，惠普、戴爾、微軟等品牌大廠近期緊急對義隆（2458）、瑞昱（2379）、聯陽（3014）、茂達（6138）等台灣筆電關鍵晶片廠追加訂單，要趕在川普明年元月20日上任前的「空窗期」擴大備料趕出貨。

法人認為，筆電品牌廠大舉追料晶片，凸顯對川普可能的新關稅政策感到不安，在急單與加單效應帶動下，為相關台灣IC設計業者本季營運增添動能。

業界分析，川普喊話祭出新關稅政策，對筆電鏈影響最大的是他對中國大陸加徵10%關稅的想法。根據研調機構調查，目前大陸是全球筆電主要產地，當地產能約占全球89%，儘管部分代工廠已在東南亞、墨西哥等地部署產線，但完整生態系仍需時間進行完備。

筆電關鍵晶片廠迎加單與追單潮 圖／經濟日報提供
筆電關鍵晶片廠迎加單與追單潮 圖／經濟日報提供

美國則是全球最大筆電市場。據統計，2024年第3季全球筆電出貨量達6,290萬台，美國就占1,700多萬台，占比逾27%，一旦川普政府對大陸進口產品加徵10%關稅，筆電業堪稱「海嘯第一排」，讓國際筆電品牌大廠不得不緊張。

據悉，國際筆電品牌大廠近期陸續通知台灣關鍵晶片供應鏈，要求增加供貨或提前拉貨，以因應「川普2.0」時代可能的新關稅威脅。惠普和戴爾並已和供應商討論近期生產更多零組件，同時評估明年採購計畫。

業界傳出，這波首先被國際筆電品牌點名要增加備料的台灣IC設計廠，都是在筆電關鍵晶片有絕對主導權的廠商，主因相關台灣晶片廠供貨機種眾多、市占率也大，若後續晶片料源不足，品牌廠就只能苦吞川普新關稅可能帶來的成本上揚壓力。

這波迎來筆電品牌追單的台灣IC設計業者中，義隆是全球筆電觸控IC龍頭，產品涵蓋觸控螢幕IC與觸控板模組、指向裝置等產品，是各大筆電品牌產品不可或缺的零件。

瑞昱是音訊轉換晶片市占龍頭，聯陽則是筆電內嵌式控制晶片大廠，茂達為全球最大筆電風扇馬達驅動IC供應商，也有電源管理IC等產品，成為這波川普關稅新政催動筆電關鍵晶片加單潮的受惠台廠。

一般預期，明年筆電市場將會緩和成長，IC設計業者表示，只要有訂單都是好事，將會全力配合，以滿足客戶需求。目前不同客戶有不同策略，有的客戶是希望例如提早一個月拉貨，另外有的客戶則是提出希望增加幾周的訂單量，這都考驗零件商的供應鏈與庫存管理能力。

由於晶片有一定生產時程，IC設計業者坦言，即使現在立刻向晶圓代工廠增加投片，也已來不及供應客戶當下又急又快的需求，只能先以現有庫存IC支應。

IC設計 控制晶片 筆電

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