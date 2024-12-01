國科會國家太空發射場落腳何處？屏東台東這「兩場域」候選

為建置國家發射場域，國科會已於今年8月27日依照「發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法」規定及程序，公告「台東縣達仁鄉南田部落」及「屏東縣滿州鄉九棚村」2處候選場址，並於11月30日及12月1日分別於「台東縣達仁鄉南田文化集會所」以及「屏東縣滿州鄉九棚旅遊資訊站」舉辦公聽會。由國科會前瞻處蔡妙慈處長主持，中央與地方民意代表、縣政府相關單位，及關心在地發展的民眾出席並表達意見。兩場次現場氣氛均非常熱烈，地方多期盼發射場域的落腳。

主持人蔡妙慈表示，國家發射場域是台灣發展太空科技與產業的基礎建設，綜觀國際案例，發射場域屬於較低開發強度，對環境及居民影響程度為可控制。國科會也特別重視與在地既有的歷史及人文結合，並與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技的特色，推升太空教育、產業觀光、交通建設等各面向的最大效益，提供在地就業機會，非常感謝各方人士到場參加。

國科會在公聽會上說明國家發射場域選址程序、計畫概況與效益，並聽取與會人士陳述意見。現場居民多表達對國家太空政策及發射場域之支持，並提醒及強調應加強確保發射安全，降低對環境生態之影響，另後續應有完善的回饋機制等寶貴建議。蔡妙慈與國家太空中心同仁於會上說明，安全防護為發射場域最重要之課題，一定秉持最高標準進行後續規劃；另環評法已規定國家發射場域須辦理環境影響評估，國科會一定遵照並妥為辦理；至於回饋機制，也將依據發射場域補償回饋辦法，並參考在地居民需求及意見，研擬完善回饋機制。

兩場次公聽會均圓滿結束，國科會已詳實記錄各界意見作為後續規劃的重要參考，達到資訊公開、聽取建言、交換意見等民眾參與目的，使國家發射場域規劃能順利，力求做到環境影響最輕，與地方鄉親共創共榮的最佳方案。