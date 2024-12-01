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美國準備進一步管制大陸晶片 法人估聯電、世界將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

市場傳出，美國將擴大管制中國大陸晶片，法人機構認為，在聯電（2303）、世界先進（5347）的去中化訂單持續增加中，未來營運將有望受惠。外媒報導，美國新一波針對陸企設限的實體清單，家數將擴大至約200家，以華為、中芯國際相關勢力為主，被列入黑名單內的陸企，需事先獲得特別許可，才能獲得美國的軟體或產品支援。此前，華為與中芯兩家公司母體都已被列入美國實體清單。

法人機構指出，美方新規考慮制裁對象包括中芯國際旗下兩家晶片廠，其中一家可能是芯聯集成。芯聯集成前身是中芯國際2018年獨立出來的中芯集成公司，最初瞄準新能源車與儲能，並兼顧消費型市場應用，2023年更名芯聯集成。中芯國際未來將大量車規晶片代工訂單轉到芯聯集成，芯聯集成因而拿下包括比亞迪、小鵬等大陸近90%電動車客戶，並吸引歐洲車用零件廠下單，成立五年多即取得業界關鍵地位。

因此一旦芯聯集成遭美列入黑名單，客戶將因忌憚美方壓力而轉單，同樣具備車規晶片生產能力的晶圓代工廠可望受惠。台灣晶圓代工廠和Infineon、NXP、Renesas、及STMicroelectronics等國際重量級車用晶片都已合作多年，是重要的客戶。芯聯集成以成熟製程為主，若遭管制，台灣成熟製廠有望移來轉單。

此外，美國擴大對陸管制，高階設備輸出更難，即便尚未擴及成熟製程，但歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展都更受限縮，已加快分散訂單到台灣生產腳步，為聯電、力積電與世界先進等台灣業者增添新訂單。

中國大陸半導體製程多集中在28nm以上的成熟製程，大陸晶圓代工成熟製程指標廠有中芯國際、華虹、聯芯、晶合等；台灣以聯電、力積電、世界先進為主。美國企圖阻止中國大陸發展半導體產業，這更加強中國大陸積極發展本土半導體產業。

分析師表示，美國擴大對陸管制，且高階設備輸出更難，即便尚未擴及成熟製程，但歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展都更受限縮，加快分散訂單到其他地區。不過台海兩岸關係敏感，歐美客戶也可能會分散訂單至韓國、美國等其他地區，台灣廠商的訂單未必會增加，即使受惠轉單也非一時就會顯現。

聯電和世界先進面臨中國大陸和美國12吋成熟製程持續開出，競爭壓力變大，客戶下單謹慎，恢復速度溫和，但二家公司為分散地緣政治風險，在海外皆有設置新廠房和增加當地的合作夥伴，並有一定的競爭能力，去中化訂單溫和增加，有利未來營運表現。

晶圓代工廠 美國

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