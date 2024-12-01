台半導體業者 強化製程、結盟抗紅潮

科技始終於人性，科技也讓人類生活更為智慧與便利，而通訊技術發展更是推動科技產業的一大關鍵，4G時代讓人們使用的終端設備走向智慧化；5G時代讓醫療、製造、零售等各行各業產業走向數位轉型。展望6G技術，雖然6G初版標準要到2030年才會初定，但對於6G改變人類生活的各種想像已經展開。 想像一下，2030年到2040年，人類可能過著什麼樣的生活？無人車、無人機將滿路、滿天跑，人人身上都配戴一個AI助理，智慧機器人在醫療、教室、工廠、餐廳甚至家庭中都扮演關鍵角色。 ※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容

2024-01-19 23:13