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台半導體業者 強化製程、結盟抗紅潮

聯合報／ 記者李孟珊／台北報導
面對大陸嚴峻競爭，台灣業者積極強化製程、結盟甚至進行海外布局。歐新社
面對大陸嚴峻競爭，台灣業者積極強化製程、結盟甚至進行海外布局。歐新社

中國大陸晶圓代工廠積極衝成熟製程，隨著新產能陸續釋出，估至二○二五年底，相關晶圓代工廠成熟製程產能在前十大業者的占比將突破百分之廿五。

面對嚴峻競爭，台灣業者像是聯電、力積電及世界先進等，積極強化製程、結盟甚至進行海外布局，另外，以六吋為主的漢磊、茂矽等，持續推進製程或搶攻利基領域，也力抗紅潮來襲。

根據研調機構集邦科技最新報告指出，陸系晶圓代工廠的成熟製程產能在二○二五年底，於前十大業者的占比有機會突破百分之廿五，以廿八／二十二奈米新增產能最多。

奈米

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