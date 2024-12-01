成熟製程晶圓代工力抗紅潮 聯電、世界等提高競爭優勢

中國大陸晶圓代工廠衝刺成熟製程，新產能陸續釋出，面對嚴峻競爭，台灣業者聯電（2303）、力積電（6770）及世界先進（5347）等，積極強化製程、結盟、布局海外，力抗紅潮來襲。

根據研調機構集邦科技最新報告指出，陸系晶圓代工廠成熟製程產能在2025年底，於前十大業者占比有機會突破25%，以28／22奈米新增產能最多。

面對成熟製程大舉開出，台系業者各出招式應對，以聯電來說，有兩大優勢，包括海外量能和技術推進。聯電已啟動新加坡Fab12i擴廠計畫，初期規劃月產能上看3萬片，2026年逐步開出產能，不僅如此，聯電早在2019年就取得原先聯電與日本富士通合資的USJC全數股權，讓聯電能全權掌控在日本三重縣的車規晶片成熟製程產能。

台系晶圓代工廠應戰紅潮 圖／經濟日報提供

在技術上，聯電於28奈米OLED驅動IC市場具絕對優勢，市占率達70%至80%，這些IC是顯示器控制核心元件，廣泛用於智慧手機及其他移動裝置；22奈米嵌入式高壓（eHV）技術，專為顯示器驅動晶片（DDIC）設計，能耗較28奈米製程降低30%，大幅提升高階手機顯示效能。

力積電日前也高喊，銅鑼新廠已導入機台建置中介層、3D晶圓堆疊產能，展開高毛利的3D AI代工服務，並以新廠多達每月4萬片12吋晶圓的擴產即戰力，協助客戶迅速掌握AI商機。

力積電董事長黃崇仁強調，面對成熟製程價格競爭趨勢，銅鑼新廠將營運重心轉向發展中介層和晶圓堆疊製程技術3D AI代工平台，經過與潛在客戶長期合作開發，高容值中介層已獲得客戶認證並開始小量出貨，銅鑼廠透過與新竹廠區成熟製程生產線聯合調度，完成月產數千片中介層產能配置。

世界先進先前宣布和恩智浦合資在新加坡建置12吋廠，未來12吋廠產能已有逾一半以上有長期客戶訂下，對中長期營運極具效益。