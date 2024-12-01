產業追蹤／AI驅動 智慧城市再升級

即將舉辦的2025年日本大阪世界博覽會以「設計充滿生命光輝的未來社會」為主題，而智慧城市的概念貫穿整個展覽，成為展覽的核心主題之一，展區包括機器人協同合作示範的Society 5.0的實踐、運用AR／VR技術體驗未來城市、先進自動駕駛及展示如何利用AI優化城市規劃等。智慧城市的概念近年來風靡全球，透過結合資訊與通訊技術，旨在提升城市效率、改善市民生活品質，並促進可持續發展。智慧城市通常具備三大特色：資訊化城市基礎設施、多元化的應用，以及資料驅動決策。

首先，資訊化基礎設施就像是智慧城市的神經系統，讓城市各個環節能夠高效運作、互相連接。例如新加坡是資訊化城市基礎設施的典範，透過高速網路，新加坡打造高效的智慧交通系統，即時分析交通資料，優化信號燈控制，有效緩解交通擁堵。

多元化的應用是將不同領域的知識、技術和資源進行整合，並能突破傳統限制，創造出全新的產品或服務，或可根據不同的需求，提供個性化的解決方案。

智慧城市三大特色 圖／經濟日報提供

資料驅動決策為透過收集、分析大量的城市資料，更精準了解城市運作的機制，並做出更明智的決策，改善城市居民的生活品質。例如哥本哈根在城市布建大量的感測器，用於監測空氣品質、噪音、交通流量、溫濕度等多種環境資料，這些感測器收集到的資料會即時傳輸到中央系統，進行分析和處理，基於分析的結果，可即時調整城市政策。

智慧杆是智慧城市的神經中樞，是實現資訊化城市基礎設施、多元化的應用與資料驅動決策三大能力的必要載體。先進國家建置的智慧杆結合物聯網技術，可搭載各式感測器和設備，提供安全監控、環境監測、緊急求助等多項服務。此外，內建的5G微基站能有效擴大網路覆蓋範圍，解決智慧城市中「最後一哩」的通訊問題。最重要是搭載多種感測器，可收集環境、交通及其他城市營運資料，經過分析後，能幫助城市管理者做出更明智的決策，實現城市營運的優化。

智慧杆的高度整合性和靈活性有望改變城市面貌，各國已陸續投入智慧杆建置。智慧杆可根據城市需求不斷升級和拓展功能，例如整合5G基站、充電樁、智慧垃圾桶等。智慧杆還能與其他智慧城市設備形成互聯互通網路，實現智慧化管理。

目前可觀察到幾個重要趨勢。首先是整合型基礎設施的普及，也就是單一設施（如燈杆）多功能化，燈杆、監控、交通號誌等基礎設施將多種功能整合到單一設施中，荷蘭阿姆斯特丹建置太陽能供電的智慧杆，也能作為充電樁及提供免費公共Wi-Fi和即時資訊顯示。

第二個趨勢是公共服務的智慧升級，透過智慧杆為市民提供智慧便民服務提升市民滿意度。如英國利用智慧杆的旅遊推薦系統，透過AI為遊客提供個性化的旅遊路線，並透過智慧杆收集的資訊，調整公車和地鐵運行計劃。

第三個趨勢是促進市民參與式管理，透過智慧杆公開市政公開資訊，並提供意見回饋管道。

然而，智慧杆的發展也面臨挑戰，主要包括數據標準化、基礎設施整合的技術挑戰，以及城市跨單位整合與協調。數據標準化是因不同廠商的設備收集的資料格式不統一，資料整合與標準化成為難題。

基礎設施整合的技術挑戰是指不同系統的互通性需要解決。城市跨單位整合與協調是指智慧杆的建置與維運，涉及交通、環保、警政、等多部門協調，需要良好的治理模式和清晰的責任分工。

雖然智慧杆還存在挑戰待解決，智慧杆的整合型設計不僅提升城市基礎設施的利用效率，還為智慧城市的建設提供可持續、靈活的解決方案。尤其AI技術將提供更優化的城市治理方案，預期智慧杆的普及將是必然趨勢。

台灣在產業面上擁有完整的電子元件供應鏈，特別是在網通產品具有世界級優勢，可預見能夠提供全球各主要市場高品質、低成本的智慧杆硬體。另外，台廠在技術面上具備的物聯網、5G、能源管理和系統整合實力，將能在智慧杆研發中占據優勢。未來台廠除深耕國內市場，更可透過積極參與國內外智慧城市計畫，有機會成為智慧杆產業鏈中的重要供應商，推動台灣企業在全球智慧城市建設中的地位提升。（作者是資策會MIC資深產業分析師）