半導體選股攻略！瑞銀聚焦 AI、存儲、先進制程2025高峰

瑞銀投資銀行亞太區科技研究主管Nicolas Gaudoisy30日看半導體行業，認為2025年不單只有AI，總體呈正面，儘管出現分化信號，但對該行業持選擇性樂觀看法。

瑞銀預計3MMA 半導體收入同比增速將在 2025 年 4 月見頂，同比增長 35%。這是紅色指標，因為股票往往會在六個月後見頂。另一方面，其他指標仍為綠色，如代工產能利用率恢復延續至 2025年第4季（成熟製程對利潤率的支援漸增），組裝設備收入同比增長可能在 2Q25年見頂，以及存儲營業利潤到2025年第4季才可能見頂，這些都繼續進一步支撐個別半導體股票。

瑞銀繼續選擇性地看好存儲、先進製程代工廠、個別無晶圓廠 IC 和模擬/MCU股票，同時低配半導體資本設備、成熟製程代工廠和矽晶圓股票

瑞銀認為，AI 計算仍是半導體的主要驅動力，開啟多年增長期。這一點在 2024 年相當明顯，AI 計算收入（GPU/ASIC、CPU、AI 伺服器的 HBM/DDR 價值）預計將占 2024年半導體收入預期的 28% 左右，同比增長 204%，而非 AI 計算半導體收入將同比下降 1% 至 4580 億美元。但進入 2025 年，我們預計非 AI 計算收入形勢更有利，有望同比增長 17%，而半導體整體收入將同比增長 24%。非AI板塊的復蘇得益於汽車/工業/模擬/MCU 在 2025 年某個時點需求趨勢增強以及補庫存，此外邊緣AI也將提高智慧手機和PC的配套價值。在23.2x '25E和18.3x '26E P/E的估值下，建議精選半導體股票。

對於已公佈 9 月/10 月季度業績的公司，其庫存周轉天數繼續顯示庫存穩定去化，汽車業務除外（唯一尚未好轉的板塊）。OEM 的平均庫存周轉天數環比/同比下降至 102.1 天（環比下降 1.5 天，同比下降 11.4 天）。按板塊分，PC/IT 硬體/機械硬碟及消費電子的庫存周轉天數繼續同比下降，瑞銀指出，也看到通信基礎設施和工業（主要受中國支持）的庫存周轉天數轉向，呈同比下降。而汽車的庫存周轉天數環比同比均上升。非存儲半導體供應商的平均庫存周轉天數持續下降，環比下降 2.6 天/同比下降8.3 天至 144.8 天。

瑞銀小幅下調整體半導體行業（出貨）收入預測，主因第一，模擬和 MCU 收入預測下調；第2，DRAM 和 NAND 快閃記憶體合同價格和收入短期面臨下行風險，預計2024 年半導體行業出貨收入將同比增長 21% 至 6330 億美元，2025 年同比增長 24% 至 7820 億美元，2026 年同比增長 9% 至 8530 億美元。對於非存儲半導體，預計2024/25/26年收入將分別同比增長8%/19%/9%。