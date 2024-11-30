輝達和特斯拉強攻人形機器人 台廠零組件供應鏈成形
2025年全球大廠拚人形機器人量產，不僅輝達、特斯拉、Open AI、亞馬遜、本田等積極布局，中國廠商企圖心強烈，台廠包括盟立、上銀、台灣精銳、利茗機械、宇隆、和大、富田電機等，積極布局人形機器人關鍵元件，供應鏈逐步成形。
市調研究機構TrendForce評估，2025年機器人大廠逐步實現量產，預估2027年全球人形機器人市場產值，有機會超越20億美元，2024年至2027年間市場規模年複合成長率，將達154%。
人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在11月24日於香港科技大學對話論壇中指出，機器人需要理解物理世界的人工智慧，他預期，可以達到高量產製造的機器人產品有三種，包括汽車、無人機、以及人形機器人，其中人形機器人的量產程度將是最高的。
黃仁勳表示，有了上述三種機器人類型，人類可把機器人技術擴展至極高的產量。
電動車大廠特斯拉（Tesla）也強攻人形機器人，執行長馬斯克（Elon Musk）在10月一場公開活動上預言，全球到2040年至少會有100億台人形機器人，超過全球人類人口。
7月下旬特斯拉表示，人形機器人Optimus已在其中一家廠區內，自動化執行生產電池相關工作，執行長馬斯克（Elon Musk）透露，2025年將少量生產Optimus機器人供公司內部使用。
Open AI也與AI機器人新創公司Figure合作，開發OpenAI大模型為基礎的機器人，Open AI也轉投資挪威1X Technologies開發EVE人形機器人。美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）轉投資機器人新創公司AgilityRobotics，設計開發廠區用Digit人形機器人，市場預期2025年將上市。
此外，美國波士頓動力（Boston Dynamics）持續開發人形機器人Atlas，日本本田（Honda）、英國Engineered Art等長期布局人形機器人。
本土投顧法人分析，全球人形機器人廠商近10年大幅增加，截至今年6月，全球企業參與家數已超過160個，其中中國廠商積極布局，參與企業家數占比37%，美國居次占比19%，日本占比11%，中國廠商近5年參與企業數量倍增。
觀察人形機器人關鍵零組件內容，法人指出，包括關節驅動模組、力矩感測器、諧波減速機、滾柱螺桿、無框力矩馬達等，台灣廠商在人形機器人供應鏈也逐漸成形。
TrendForce評估，人形機器人的軟硬體供應鏈，將與智慧終端設備、工業機器人與無人機供應鏈高度重疊，目前在此三類供應鏈具備競爭優勢的供應商，未來更容易切入人形機器人市場。
傳動元件大廠上銀，在人形機器人領域具備諧波減速機、滾柱螺桿技術，上銀先前指出，人形機器人所需減速機 、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件，上銀都有開發，法人預期上銀人形機器人營收有機會逐年翻倍。
自動化解決方案商盟立透過與中國廠商合資方式，布局人形機器人關節模組產品，以及諧波減速機、特種無框力矩電機、機器人關節、控制器等關鍵零件。
此外包括台灣精銳、利茗機械（LIMING）、宇隆、和大等，持續布局各種機器人減速機解決方案。
特斯拉關鍵馬達供應商富田電機，積極開發機器人用多關節馬達。富田電機說明，機器人多關節馬達技術，與電動車動力系統息息相關，多關節馬達也是一整組系統，內建齒輪箱、驅動器等關鍵元件，富田電機延續車規標準，開發機器人多關節馬達系統。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言