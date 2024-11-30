川普高關稅震撼彈來襲 台科技大廠備妥3劇本應戰

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川普預告將對墨西哥、加拿大和中國大陸進口商品加徵關稅，由於美國進口伺服器金額最高來自墨西哥，AI伺服器供應鏈首當其衝。圖／業者提供
川普預告將對墨西哥、加拿大和中國大陸進口商品加徵關稅，由於美國進口伺服器金額最高來自墨西哥，AI伺服器供應鏈首當其衝。圖／業者提供

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