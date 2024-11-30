張忠謀自傳：庫克評英特爾「不擅代工」
台積電創辦人張忠謀自傳下冊二十九日正式出版，書中提到許多秘辛，包括台積取名涵義、鴻海創辦人郭台銘牽線蘋果公司、張忠謀如何看待英特爾的晶圓製造業務等內容。書中指出，取名ＴＳＭＣ是表達三要點，一是台灣成立（Taiwan），二是做半導體（Semiconductor），三是做製造（Manufacturing）。
張忠謀在其自傳下冊中提到，投資協議都以英文為主，直到公司登記才有中文名字。他一開始的反應就是直譯英文「台灣半導體製造公司」，但發現此名已被別人登記。
台灣半導體製造公司簡稱台半，成立於一九七九年一月，比台積電成立還早，是一家二極體公司，但如今市值一五六點八億元，對照台積電昨日市值約二十六兆元，相差一千六百倍，顯見台積電在張忠謀及其接班人帶領下，為台灣半導體締造輝煌的成果，也成為全球科技發展重要巨輪。
張忠謀還在自傳中述說台積電創立過程，為了達到俞國華的要求，先找一家有ＩＣ技術的跨國公司做為第二主要投資者，他另外寫信或打電話給英特爾（Intel）、德儀（ＴＩ）、摩托羅拉、松下、迪吉多、超微（ＡＭＤ）等公司，大部分有回信，但都回應「無興趣」。
自傳下冊除描述創業不易，還還原張忠謀與蘋果高層共進晚餐過程。書中說，張忠謀夫人張淑芬的表弟、鴻海創辦人郭台銘帶蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）和他共進晚餐，開啟台積和蘋果合作的重要關係。
但台積電和蘋果的合作也有英特爾天外飛來一筆。張忠謀回憶，二○一一年三月初曾接到威廉斯電話，說英特爾和執行長庫克聯絡，要求考慮由英特爾操刀代工，這段話讓台積和蘋果之間的協商一度暫停兩個月，但他自信當時的台積已勝過英特爾，惟仍在暫停協商之際親自赴美拜訪蘋果，因緣際會直接和蘋果執行長庫克在總部共進午餐。
自傳還原張忠謀和蘋果執行長庫克共進午餐場景，庫克熱忱接待，開門見山說不必擔心，雖未提英特爾技術或成本，但淡淡點評英特爾「不擅代工」。
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