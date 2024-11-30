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川普加關稅 大摩：伺服器ODM有3大挑戰

聯合報／ 記者崔馨方／台北報導

美國準總統川普揚言將對墨西哥、加拿大、大陸商品課徵高關稅，市場擔憂伺服器ＯＤＭ（原廠委託設計代工）廠商恐受衝擊。摩根士丹利證券（大摩）指出，ＯＤＭ廠商未來將面臨「三大挑戰」，認為後市恐對緯穎影響較大，對鴻海、廣達等影響相對有限。

事實上，伺服器ＯＤＭ業者面臨三大挑戰，大摩科技產業分析師高燕禾分析：首先，成本壓力。由於墨西哥因製造與運輸成本低，為伺服器組裝首選，但關稅可能削弱競爭力，增加成本壓力。

其次，產能分散。為降低關稅風險，業者需加速布局美國、東歐等低關稅或免關稅區，提升供應鏈穩定性。第三，政策應變。面對美國政策的不確定性，業者需密切關注變化，適時調整供應鏈策略，強化製造地點選擇與客戶合作。

高燕禾表示，整體科技產業仍處於觀望階段，尚未全面付諸行動。

川普 關稅

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