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張忠謀自傳 揭密蘋單故事…談郭台銘帶來大客戶

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積創辦人張忠謀。聯合報系資料照
台積創辦人張忠謀。聯合報系資料照

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊昨（29）日正式出版，提到大客戶蘋果當初與台積電的合作始末。張忠謀夫人張淑芬的表弟、鴻海創辦人郭台銘有一天帶「客人」來家中晚餐，這位客人正是蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams），開啟雙方合作大門。

張忠謀以整篇專章談到台積電與蘋果的合作故事，自傳中更指出，後來他和蘋果執行長庫克共進午餐，對方還點評英特爾不擅代工。

張忠謀曾在台積電成立30年時舉辦音樂會和論壇，威廉斯曾來台。當時張忠謀就表示，是張淑芬讓他有機會和蘋果營運長威廉斯有「坐下來談」的機會，該段往事讓業界津津樂道。

張忠謀自傳還原當時雙方見面場景，郭台銘帶威廉斯來共進晚餐，開啟台積電和蘋果合作，也讓當時負責業務發展組織的主管魏哲家建立大功。

台積電與英特爾長年競合，張忠謀在自傳指出，2011年3月初曾接到威廉斯來電，表示英特爾和庫克聯絡，希望考慮英特爾操刀代工相關產品。英特爾出手搶生意，讓台積電和蘋果之間的協商一度暫停兩個月。

張忠謀自信當時的台積電已勝過英特爾，在暫停協商時仍親赴美國拜訪蘋果，直接和庫克在總部共進午餐。庫克熱忱接待，開門見山說不必擔心，雖未提英特爾技術或成本，只淡淡點評說「不擅代工」。後續蘋果和台積電果然恢復協商、合作至今。

張忠謀在自傳中提到，2018年退休後，鮮少與蘋果接觸，今年2月威廉斯專程來找他，距離2010年最初相識已有13年多。威廉斯說，「台積電是蘋果非常少數的最好夥伴之一」，讓張忠謀備感窩心。張忠謀認為，台積電核心價值在與蘋果合作中受到考驗，台積電也考驗蘋果的價值，結果兩家公司都安全通過考驗。

台積電 威廉斯 蘋果

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