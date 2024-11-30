瑞銀：台廠三優勢 具吸引力
瑞銀近期出具「2025年全球市場展望」報告，認為台灣在三大優勢下，是一個「具有吸引力」的市場。雖然近期市場對美國關稅因素敏感，但在強勁AI趨勢下，台灣具備關鍵的半導體出口能力，難以被替代，預期台灣相關企業2025年毛利率有望帶來「驚喜」。
瑞銀分析，受美國關稅政策影響，國際市場將面臨更大挑戰。然不同地區的產業結構與政策，影響程度各有差異。
台灣與韓國的出口商品對美國市場而言具有不可替代性。尤其是半導體和高端電子產品，在技術與生產具備領先優勢，有助抵消關稅的部分影響，維持在全球供應鏈中的重要地位。
尤其台灣方面，瑞銀分析，首先，台灣具全球半導體產業關鍵角色，核心產品如晶片等具有高度戰略意義，難以被其他地區替代。即使面臨關稅壓力，該類產品需求將保持穩定，凸顯台灣在全球供應鏈中的重要地位。
其次，AI發展帶來了全新契機，預期2025年AI相關需求持續增長，推動台灣相關企業發展。
第三，台灣企業不僅掌握技術優勢，且隨規模效益提升，產品定價能力也將逐漸增強，將在毛利率方面帶來優於市場預期的正面表現，同時為企業創造更多利潤空間。
另外，中國大陸作為全球供應鏈重要一環，面對潛在關稅壓力，可能推出經濟刺激措施，預期在一定程度上緩解出口壓力。同時，大陸的生產能力及供應鏈整合優勢，在短期內難以被取代。
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