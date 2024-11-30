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台積全球市占率續升

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

受地緣政治與美國出口管制議題干擾，台積電（2330）股價近期盤整修正，昨（29）日終場失守千元關卡，以996元作收，下跌9元。

但法人認為，台積電基本面無太大變化，惟外部環境不確定因素待川普政府上任後釐清。

研調機構預期台積電在晶圓代工續居龍頭地位，引領高階製程市場，非AI半導體需求在2025年穩步回升。

川普政府將在2025年1月上任，但持續釋出未來政策可能方向，市場雜音頻傳，外資昨賣超台積電8,404張，連續五個交易日賣超。

研究機構Counterpoint Research昨日發表2024年第3季全球晶圓代工產業相關報告，提到台積電在全球晶圓代工市占率，從第2季的62%上升至第3季的64%，續居產業龍頭。該機構分析，台積電預期未來AI需求將大幅增長，2024年AI伺服器收入占其總營收比重已達中雙位數，並有望進一步提升。

台積電 晶圓代工

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