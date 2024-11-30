自傳揭露與處理器霸主特殊關係…英特爾搞代工 張忠謀祝好運

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊昨（29）日正式出版，提到和英特爾的競合關係。張忠謀指出，英特爾想做晶圓代工，但IDM模式在代工業中一直沒有成功，2021年初英特爾換了新的CEO（指Pat Gelsinger），再提晶圓代工，但對台積電訂單卻不斷增加。英特爾IDM模式積習難改，他祝其好運，「只希望不要把這好運出在台積頭上」。

張忠謀在自傳出版前多次公開活動都直言，看到過去的霸主英特爾近年宣布跨足要做晶圓製造服務，「相當諷刺」，因為一開始英特爾看不起製造，認為做不大。在自傳中他點評，英特爾IDM不僅和客戶競爭，晶圓廠良率品質交期也影響訂單，這是商業模式根本問題。

張忠謀多次提到，1985年台積電在募資籌創期到處找資金，當時英特爾幾個創辦人都拒絕投資台積電，除了時機景氣不好，英特爾當時也看不起製造，雖然後來不少訂單也委託台積電製造。但當時的英特爾創辦人們可能沒想到，有朝一日英特爾也要做晶圓製造，還要幫別人代工。

張忠謀在自傳內提及和英特爾之間的多個小故事，他親自延攬台積電獨董，只有一次被拒絕，這段故事也和英特爾有關係。他在2008年規劃要新增獨董，當時台積電和英特爾彼此還是友好同業，加上英特爾也是公司客戶，他向時任英特爾總裁的歐德寧（Paul Otellini）問是否有推薦人選，對方推薦時任英特爾董座並將屆齡退休的巴瑞特（Craig R. Barrett），還協助探口風，詢問對方是否有意願。

張忠謀在自傳提及此事，不過後續接到巴瑞特的婉拒信。因為巴瑞特表達一生都在英特爾，更認為有一天台積電和英特爾會互相競爭，假使在台積電任獨董不知該如何自處，只能婉謝。