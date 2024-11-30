大摩：川普關稅衝擊伺服器廠 緯穎影響較大 鴻海、廣達相對有限
美國準總統川普揚言將對墨西哥、加拿大、中國大陸商品課徵高關稅，市場擔憂伺服器原廠委託設計生產（ODM）廠恐受衝擊，影響近期相關個股股價弱勢。摩根士丹利證券（大摩）指出，ODM廠未來面臨「三大挑戰」，預期後市恐對緯穎影響較大，對鴻海、廣達等影響相對有限。
大摩科技產業分析師高燕禾分析，伺服器ODM業者面臨的三大挑戰：首先，成本壓力。由於墨西哥製造與運輸成本低，為伺服器組裝首選，但關稅可能削弱競爭力，增加成本壓力。
其次，產能分散。日後為降低關稅風險，業者需加速布局美國，或東歐等低關稅或免關稅地區，提升供應鏈穩定性。
第三，政策應變性。面對美國政策不確定性，業者需密切關注變化，適時調整供應鏈策略，強化製造地點選擇與客戶合作。
高燕禾說，自2018年地緣政治緊張局勢升溫以來，大多數ODM廠已開始部署中國大陸以外生產據點，以應對潛在關稅或供應鏈中斷風險。
目前而言，美國新關稅計畫可能對伺服器ODM產業帶來衝擊，儘管部分ODM廠已分散產能，但整體科技產業仍處觀望階段，尚未全面付諸行動。
在ODM廠方面，緯穎墨西哥工廠為伺服器機架主要製造基地，幾乎所有運往美洲的伺服器均在此生產，依賴度最高，恐最受衝擊；英業達也在墨西哥進行大部分針對美洲伺服器的最終組裝。
至於廣達墨西哥產能有限，伺服器主要在美國組裝，影響相對較小；鴻海今年在墨西哥新建一座AI伺服器工廠，年產能設計約2萬台AI伺服器機架，不過因鴻海伺服器組裝布局全球，包括美國、墨西哥和台灣等，普通伺服器組裝則涵蓋越南、大陸等多地，影響同樣有限。
高燕禾表示，目前多家筆記型電腦產能已逐步分散至墨西哥、越南、泰國及台灣等地，雖然該類地區產能利用率偏低，但因多家ODM廠具備快速應變能力，後市一旦受關稅或政策改變衝擊，可迅速轉移生產。
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