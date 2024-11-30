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蝦皮品牌峰會 拆解銷售密碼

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰分享行銷新思維。 蝦皮購物／提供
蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰分享行銷新思維。 蝦皮購物／提供

指尖經濟消費力度不減，蝦皮購物觀察，平台推出蝦皮商城，大幅提升品牌曝光度，品牌旗艦店數量每年穩定成長，持續推出超級品牌日、品牌會員等服務，提供消費者們新鮮、優質的購物體驗。

為深化與品牌共榮的夥伴關係，蝦皮購物昨（29）日盛大舉辦第一屆品牌高峰會，集結三星、屈臣氏、理膚寶水、家樂福線上購物等61家知名品牌，透過多元聲音聚首，探索品牌、平台、賣家共榮的購物環境。

蝦皮購物首度舉辦品牌高峰會，在活動中分享短影音、人工智慧（AI）以及直播經濟等最夯電商行銷趨勢，更透過多位重量級演講者分享成功案例與未來展望，共同挖掘在電商競爭白熱化的市場下，數位時代的新工具如何成為品牌利器。

蝦皮購物第一屆品牌高峰會分享多元心得
蝦皮購物第一屆品牌高峰會分享多元心得

蝦皮購物首席營運長馮時欽表示，蝦皮購物在保持市場領先地位的同時，實現健全且可持續的成長，並持續提升獲利能力。

這一切要歸功於蝦皮購物不懈的努力，從提高價格競爭力、優化客戶服務到強化內容生態系統。具體來說，包括專注於優化物流網路，提升交貨速度，並針對賣家持續改進廣告服務，這些都有助於賣家更高效地運作。同時也加強了退貨退款流程，確保買家擁有更順暢的購物體驗。

以改善交貨速度來說，蝦皮購物指出，便捷的取貨服務是推動下單的重要關鍵，現代消費者對速度與便利性的需求不斷攀升，截至2024下半年，全台已有超過1,600家蝦皮店到店門市，24小時不打烊的蝦皮智取店更達近千家規模，長期深耕北中南外，蝦皮購物亦逐漸拓展東部地區服務，積極打造便捷的取貨服並務深入用戶日常。

配送速度同樣也為消費者的重要考量，蝦皮購物今年4月首度推出「蝦皮店到店隔日到貨」服務，每日平均有超過10萬個包裹、累積突破500萬名用戶曾使用蝦皮店到店隔日到貨服務，蝦皮購物更發現，參加「蝦皮店到店隔日到貨」服務的賣家，其訂單增長速度比未參與的賣家高出1.5倍，證實配送速度確實為電商成長的加速器。

此次品牌高峰會中，蝦皮購物頒發年度品牌獎、社群影響力獎、服務品質獎、直播銷售獎、廣告投手獎等高達25個品牌獎項。

隨著各項獎項精彩揭曉，民生快消類、3C家電類、流行時尚類及生活娛樂類等四大品類，更公開年度品牌獎，由理膚寶水奪下。

展望未來，蝦皮購物資深執行總監梁日威分享，未來將持續加強與站上品牌的合作，提供更多創新的解決方案，無論是會員管理、數位行銷，還是數據分析工具，蝦皮購物致力成為品牌與消費者之間的橋樑，開創更多雙贏的機會。

品牌 蝦皮購物 賣家

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