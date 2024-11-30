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蝦皮購物善用數位工具 助流量變現

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
蝦皮購物第一屆品牌高峰會完美落幕，61大品牌齊聚探索電商經營利器、流量紅利。 蝦皮購物／提供
蝦皮購物第一屆品牌高峰會完美落幕，61大品牌齊聚探索電商經營利器、流量紅利。 蝦皮購物／提供

蝦皮購物昨（29）日首度舉辦品牌高峰會，分享三大電商行銷趨勢：短影音、人工智慧（AI）以及直播經濟，透過多位重量級演講者分享成功案例與未來展望，討論在電商競爭白熱化的市場下，數位工具化身品牌銷售利器。

蝦皮購物分享短影音開創流量紅利的好處，蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰分享，從過往的外部導流，現今利用多元行銷工具及服務為品牌打造「自有流量池」，電商平台不再只是購物結帳的場域，轉而成為創造流量與行銷品牌的最佳管道。蝦皮購物透過「緊跟時事、迷因梗二創」等短影音策略，創造與消費者的情感共鳴，有效提升品牌好感度，更連帶創造破百萬觀看流量，替品牌搶占市場先機。

當前AI工具普遍用在精準行銷，蝦皮透過科技巨頭協力廣告策略。資深合作品牌Google、Meta分享透過多元行銷工具搶占商機。Google引進多項 AI 數據管理工具協助客戶有效評估與提升行銷成效，藉由AI工具收集第一方資料，做出最佳決策，善用AI的創意素材建立客製化的廣告。

Meta攜手蝦皮購物共同合作，設有協作廣告幫助賣家直接透過Meta平台廣告引導用戶至蝦皮商店購物，賣家並擁有透明化的即時數據，掌握實時訊號及各項AI功能優化找到所有潛力買家，打造高品質的外部廣告 ，帶動品牌銷售成長。

蝦皮購物長期以來深耕直播市場，提供多元行銷工具，直播工具也成為轉化訂單的強大動力，在蝦皮品牌高峰會中，Captain Danny丹尼船長執行副總張碩東與蝦皮直播顧問陳亦萲對談，分享「電商直播經濟」強大潛力，從直播策略到與消費者建立連結的促進銷售，電商直播已成為品牌行銷的核心工具。

商家指出，蝦皮直播優勢包括商家能夠迅速接觸到大量潛在消費者，後台數據能幫助主播和商家了解觀眾的偏好和行為，可即時調整直播內容。此外，蝦皮擁有自帶流量的特性，觀眾在觀看直播時直接購買產品，縮短從看到產品到完成購買的過程，提升轉換率。對於主播來說蝦皮直播的即時互動功能強大，能夠直接與消費者互動，透過回答問題解決消費者疑慮，建立更強的信任感，這對於銷售來說非常關鍵，加上平台的促銷活動、折扣券、限時優惠等功能，有效帶動了購買欲望。

品牌 直播 蝦皮購物

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