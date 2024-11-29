三星Solve for Tomorrow競賽結果出爐 8成觸及AI應用

台灣三星第五屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽於今（29）日舉行決賽暨頒獎典禮，今年吸引近百組隊伍踴躍參賽，最終8組團隊脫穎而出，成功晉級決賽舞台，入圍提案觸及AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、自動化設計與影像聲波辨識等技術，展現年輕世代以科技改變未來的決心。

台灣三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示，「三星Solve for Tomorrow競賽旨在為年輕世代打造一個實現創意、肩負永續責任的平台。今年參賽作品中，我們看到Z世代如何運用AI、IoT等先進技術，聚焦台灣在地社會挑戰。三星期待透過此競賽，激發年輕世代解決問題的創新思維，並培育他們成為推動社會正向改變的重要力量。」

獲得首獎的Teach for Future團隊，由兩位師大附中同學組成。他們的作品「AI大陸冒險－為中小學生設計的遊戲化AI學習平台」，專為中小學生設計，透過RPG遊戲引發學生對於學習的興趣，解決偏鄉師資落差問題。同學們也實際至偏鄉地區落實教學，除為平台進行前測，也有助於整體平台優化。

Laqi Tayal 4 Wheel則是來自桃園羅浮高中的同學，他們花費將近一年時間實際探訪偏鄉地區的長者與照護員，在了解他們的需求後，打造出Run Trakis！樂齡健康飲食計劃：多功能智慧料理機，整合了多種烹飪功能，如自動烹調、攪拌、碎食、研磨等長照者所需，提升偏遠地區長照者的生活品質，實現「在地老化」願景。

優選獎得主資源守門人團隊作品「救世回收桶」，則為了提升資源循環，透過改造垃圾桶，並運用影像辨識為垃圾自動分類。同時還能進行垃圾量偵測，當到達一定重量時，會通知清潔人員進行清潔，簡化回收流程以落實資源再利用，為環境永續注入更多可能。

評審團有志一同的表示，這次入圍團隊在決賽時展現了非常高的完成度，許多提案皆超乎了高中生的水準。大部分團隊在研究前期都與目標對象進行深刻訪談，並提出合適解決方案，也打造出原型進行測試，令人印象深刻。

本屆評審代表黃詩妤表示，今年是5% Design Action第三次參與Solve for Tomorrow競賽，更是首次以官方合作夥伴身份深度合作。「今年，我們攜手IxDA台灣互動設計協會業師團隊引導學生把天馬行空的想法轉化為具體解決方案。值得注意的是，今年入圍的8組團隊中，有2組來自高職學校，不僅在提案上表現亮眼，更充分發揮技職學生動手實作專長；此外，越來越多團隊來自跨校組隊，透過多元合作讓團隊成員充分發揮各自所長，不僅展現出解決問題能力，更透過團隊合作力量，為台灣社會帶來正向改變。」