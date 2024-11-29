第三階段區塊開發首宗企業購電案 渢妙和中美矽晶合作

哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第五號旗艦基金(CI V)所投資開發之渢妙一期風場29日宣布，正式與中美矽晶製品股份有限公司（5483）及旗下再生能源電力銷售子公司續興股份有限公司（續興）簽署企業購電協議（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA），為第三階段區塊開發首宗企業購電案，自此台灣離岸風電正式從台電躉購模式邁入企業購電的新里程。

CIP 亞太市場負責人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen指出，渢妙一期離岸風場是台灣第三階段區塊開發的標竿，不僅在工程設計與採購上已高度成熟、大幅超前同期案場，在國內外融資市場中亦獲得極高關注，體現供應鏈、銀行與政府對渢妙一期如期併網的信心與支持，這也是國內外購電企業競相選擇渢妙一期的原因。

Thomas Wibe Poulsen還提到，近期會再陸續公布渢妙一期風場與其他如中美矽晶般首屈一指的企業客戶完備購電協議簽署的好消息。

中美矽晶暨續興董事長徐秀蘭表示，續興致力於整合綠電市場需求，提供多元化再生能源供應方案。此次透過與渢妙一期風場的合作，有效整合離岸風電與太陽能的發電優勢，大幅優化供電效率，為需求端提供更彈性的解決方案。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量，預定於2027年底完工，以穩定綠電供給為最重要任務。