強化台灣生產基地優勢 昇陽半導體擬砸25億擴廠

投資台灣事務所今天通過6家企業擴大投資台灣，其中，昇陽半導體為滿足市場需求，擬斥資新台幣25億元在台中港科技產業園區擴建現有設施，強化台灣生產基地優勢。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1579家企業、超過2兆3890億元投資。

今天通過6案包含台商回台方案的中鋼焊材廠、某半導體設備廠，根留企業方案的昇陽國際半導體，以及中小企業方案的弘展雷射、厚森實業、安鼎農牧。

經濟部投資促進司透過新聞稿說明，昇陽半導體為滿足市場需求，擬加碼投資第3案，將斥資25億元在台中港科技產業園區擴建現有設施，不僅擴充產能規模，也強化台灣生產基地的優勢。

此外，昇陽半導體引進智能化全自動搬運設備，搭配空中走行式無人搬運車（OHT），以提升製造競爭力與效率；同時建置全氟碳化物氣體處理設備及執行綠電採購計畫，全面提升綠色經濟，朝智慧製造及永續經營邁進。

中鋼焊材廠因現有永康廠老舊，可能危及員工安全，亦限制生產動線優化及未來發展，決定再投資第2案，於台南市永康區斥資近3億元新建廠房及增設自動化設備，導入智能化監控，增購自動化連切設備、不鏽鋼細徑伸線機等，縮短生產流程，提高機械稼動率，並在節省人力的情況下提高產能。

國內知名半導體設備大廠將在台南市南科園區結合AI智慧、永續減碳以及綠建築概念打造全新智慧新廠房及擴建現有設施，藉由AI與AR技術的整合，逐步改善流程控管與品質檢查，大幅提升生產效率。

弘展雷射為應對市場需求的快速成長，將於桃園市蘆竹區投資近2億元擴增板金產線，增購光纖雷射切割機、CNC數值控制折彎機及自動板材倉儲設備等，導入智慧機械和MES製造執行系統軟體，搭配ERP系統，實現自動化、智慧化工廠的目標。

厚森實業計畫在雲林縣虎尾鎮投資2億元興建新廠房及擴建現有設施，增購塑料擠出流延薄膜機組，導入數位智慧化生產流程，並添購回收再製粒設備，透過內外循環再製流程有效降低成本。

安鼎農牧為掌控生產過程，將投資10億元在高雄市梓官區興建廠房及增添混合機、製粒機等設備，並導入自動化技術系統、物聯網與大數據分析系統，有效提升生產效率和產品品質。在節能減碳方面，安鼎農牧將利用酵母粉和蚵殼粉等副產物，製成高效環保的飼料配方，減少碳排放。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1579家企業超過2兆3890億元投資，預估創造15萬5448個本國就業機會，後續尚有53家企業排隊待審。