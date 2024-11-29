鴻海榮獲體育推手獎 2025續挺TLPGA打造國際級賽事

全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團宣布，集團積極踐行ESG社會責任，扶植台灣女子職業高爾夫發展成果顯著，今（29）日獲教育部體育署頒發「113年度體育推手獎-贊助類金質獎」，這也是鴻海第三度獲得此項榮譽。

為了推廣全民參與並關注體育運動，鴻海也正式宣佈，將持續支持台灣女子高爾夫協會(Taiwan Ladies Professional Golf Association, TLPGA )舉辦「2025鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」，在台灣打造規模更大、獎金更高、積分更多的國際級賽事。

今年二月，鴻海支持TLPGA首創台灣史上第一場選手錦標賽（Players Championship）—「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」，成為TLPGA史上規格、積分與獎金最高，同時為台巡首場總獎金破百萬美元的認證賽事。

比賽吸引來自日、韓、台、泰、澳、中六大巡迴賽共89位優秀選手參與，賽後更有多達24位台灣選手取得世界積分，大幅提升台灣女子高球在國際的能見度，成為TLPGA發展的重要里程碑。鴻海也因為贊助與推動此選手錦標賽，再次獲得體育推手獎，也是四年內第三次獲得推手獎。

鴻海科技集團發言人暨副總經理巫俊毅表示：「感謝體育署對鴻海投入國內體育賽事的肯定，今年透過支持TLPGA舉辦比賽，為優秀的本地選手提供更多展現球技的機會。未來，鴻海將持續發揮國際影響力，提升賽事競爭力與關注度，讓TLPGA選手錦標賽成為台灣選手逐夢的最佳舞台。希望喜歡高球運動球迷們，明年2月的選手錦標賽，能多多進場參與，支持台灣的選手。」

鴻海自2023年起也成為台灣選手吳佳晏的贊助夥伴，今年她首次參加JLPGA正巡賽，在最後一場例行賽中，以本季最佳第3名作收。未來鴻海也會透過長期支持，讓更多優秀的台灣選手在國際舞台上發光發熱！