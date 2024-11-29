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台灣醫療科技展 群創推智慧藥局解決方案

中央社／ 台北29日電

迎接2024台灣醫療科技展，群創光電今天宣布，將展示一系列完整智慧藥局加值應用場域，涵蓋智慧藥局解決方案與智慧倉儲物流解決方案等兩大領域，打造一站式智慧服務與多元化創新產品。

群創光電將參加12月5日至8日在台北南港展覽館舉辦的2024台灣醫療科技展，群創近年加速投入跨域軟硬體系統整合，並延伸至智慧醫療場域，攜手產官學研醫，推動次世代智慧醫療發展。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示，因應全球少子化、高齡化、醫護短缺等趨勢，將加速智慧醫療產業快速發展。群創深耕智慧製造多年，以先進工業4.0技術及跨域的專業知識，延伸至智慧醫療場域，致力提供多元化、客製化的創新醫療解決方案。

群創指出，將穩健朝價值轉型More than Panel邁進，跨域智慧醫療領域，加速推動AI智慧醫療場域，強化集團資源整合，創造高附加價值，共創完善智慧醫療生態系。

研調Grand View Research報告顯示，全球智慧醫療市場規模預估2030年將達3852億美元，年複合成長率12.8%。面對科技日新月異，人口老化等發展趨勢，群創首發推出一系列完整「智慧藥局」解決方案，使用模擬技術實現數位孿生，整合多項高效智能服務系統與創新產品。

群創說明，智慧藥局包含「智慧調劑台」、「藥流雙向櫃」與「跟隨型藥車」等，大幅提升醫療機構的藥品管理效率與調劑準確性，以優化調劑整體作業流程，加速推動傳統醫療轉型朝數位科技化邁進，致力開拓智慧醫療商機。

群創「智慧調劑台」整合AI數位軟硬體系統，結合電子標籤與引導提示燈，能協助藥師快速辨別與管理藥品，有效提高調劑正確性。此外，「藥流雙向櫃」能支援藥師提升調劑、覆核、取藥的效率與準確性，以降低人為疏失風險。

光電 群創

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