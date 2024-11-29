台亞：積極實踐ESG 今年節電72.6萬度
台亞半導體今天表示，近年積極實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理），2024年已完成11項節能改善方案，共節電72萬6814度，減少碳排放量約359.05噸CO2e（二氧化碳當量）。
台亞說明，支持本土供應，在地採購已占整體採購比68.5%，未來將逐年提升集團在地採購率。
台亞半導體今天與集團子公司星亞視覺、和亞智慧、積亞半導體及冠亞半導體共同舉辦供應商大會，聚焦「淨零減碳 韌性供應 永續台灣」為倡議主題，攜手供應鏈朝向淨零排放及永續經營目標邁進。
台亞董事長李國光表示，近年來為因應全球淨零減碳政策，投入第3代半導體產業，由旗下子公司積亞負責生產碳化矽（SIC）產品，冠亞生產氮化鎵（GaN）產品以滿足能源效率半導體的龐大元件需求，未來朝向綠色採購，打造永續家園。
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