鴻海榮獲體育推手獎 2025續挺 TLPGA 打造國際級賽事
全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）積極踐行ESG社會責任，扶植台灣女子職業高爾夫發展成果顯著，29日獲教育部體育署頒發「113年度體育推手獎-贊助類金質獎」，這也是鴻海第三度獲得此項榮譽。為了推廣全民參與並關注體育運動，鴻海也正式宣佈，將持續支持台灣女子高爾夫協會(Taiwan Ladies Professional Golf Association, TLPGA )舉辦「2025鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」，在台灣打造規模更大、獎金更高、積分更多的國際級賽事！
今年二月，鴻海支持TLPGA首創台灣史上第一場選手錦標賽（Players Championship）—「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」，成為TLPGA史上規格、積分與獎金最高，同時為台巡首場總獎金破百萬美元的認證賽事。比賽吸引來自日、韓、台、泰、澳、中六大巡迴賽共89位優秀選手參與，賽後更有多達24位台灣選手取得世界積分，大幅提升台灣女子高球在國際的能見度，成為TLPGA發展的重要里程碑。鴻海也因為贊助與推動此選手錦標賽，再次獲得體育推手獎，也是四年內第三次獲得推手獎。
鴻海科技集團發言人暨副總經理巫俊毅表示：「感謝體育署對鴻海投入國內體育賽事的肯定，今年透過支持TLPGA舉辦比賽，為優秀的本地選手提供更多展現球技的機會。未來，鴻海將持續發揮國際影響力，提升賽事競爭力與關注度，讓TLPGA選手錦標賽成為台灣選手逐夢的最佳舞台。希望喜歡高球運動球迷們，明年2月的選手錦標賽，能多多進場參與，支持台灣的選手。」
鴻海自2023年起也成為台灣選手吳佳晏的贊助夥伴，今年她首次參加JLPGA正巡賽，在最後一場例行賽中，以本季最佳第3名作收。未來鴻海也會透過長期支持，讓更多優秀的台灣選手在國際舞台上發光發熱！
「2025鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」預計將於2025年2月27日至3月2日在東方高爾夫球場盛大舉行！第二屆賽事預期將吸引更多全球頂尖選手參與，共同角逐桂冠！敬邀全台觀眾關注這場年度盛事，一起見證台灣選手的精彩表現！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言