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數發部：國考加職系轉換 拚每年補5000名資安人才

中央社／ 台北29日電

第19屆「資安技能金盾獎」今天頒獎，行政院副院長鄭麗君表示，做好資安，才能成為民主供應鏈安全、可信賴的夥伴，同時讓智慧科技做最好貢獻，這些關鍵就是資安人才培育。數發部長黃彥男補充說，政府將透過國考以及公務員職系轉換，力拚每年補充5000名資安人才進入公部門。

「資安技能金盾獎」邁入第19屆，透過競賽機制，讓高中、大專院校學生在模擬真實情境中學習應對當前資安領域的挑戰和問題，提升解決資安問題能力和實戰經驗。今年206隊報名創下新高，今天舉行頒獎典禮，由鄭麗君及黃彥男分別頒發獎項。

鄭麗君致詞時指出，金盾獎19年來培育許多人才，無論是世界駭客大賽或是金盾獎的評審等，皆有過去金盾獎的得獎者，台灣是資安攻防一級戰區，希望未來有一天金盾獎參賽者都能加入資安防護戰線。

鄭麗君說，資安就是國安，是國家韌性重要基礎，也是守護自由民主的防線，總統賴清德國政藍圖重點之一就是要打造韌性台灣，這就包含國防安全、國土安全以及數位安全，政府必須做好關鍵基礎設施的資安防護、精進公私部門的資安聯防，還要促進國際交流合作，增加台灣整體資安防護能力。

她也提到，資安也是未來經濟發展基礎，尤其台灣是半導體、高科技產品的重要生產基地，做好資安才能成為民主供應鏈中安全可信賴夥伴。

因應AI時代來臨，鄭麗君說，政府鼓勵善用智慧科技進行創新應用服務，解決社會問題，增進教育、交通、淨零城市、醫療等生活福祉，而資安就是提供數位服務的重要前提，做好資安才能讓智慧科技做最好貢獻。

鄭麗君表示，政府為網羅資安人力，除了在公務人員考科增加資安考科，同時也正設計職系轉化，鼓勵公務員經過訓練後轉為資安職系，同時也會持續支持學校跟產業培育資安人才，希望有更多人投入資安領域，成為資安國家隊。

黃彥男會後受訪補充表示，台灣資安人才缺口不少，政府將透過國考以及公務員職系轉換，力拚每年補充5000名資安人才進入公部門。

另外，數發部資安署也傳霸凌事件，黃彥男則說，既然傳出疑似霸凌事件，那就啟動調查，已經請資安署一週內提交調查報告，若有問題該處理就處理，該調動就調動。

此外，黃彥男日前提及國安會擬建立國家級資安應變中心，他今天則表示，這可能還在規劃階段，他並不清楚細節，若真的要執行數發部當然會參與。

職場霸凌 資安 鄭麗君 黃彥男

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