創見再獲「體育推手獎」長期贊助獎 助力青年選手追夢
創見資訊（2451）29日於教育部體育署舉行的體育推手獎頒獎典禮中榮獲「長期贊助獎」，以表彰多年來對學生體育發展的持續投入與支持。創見長期致力於贊助各項運動賽事，已連續13年贊助中等學校運動聯賽，並連續11年獲得教育部體育推手獎，成為青年體育發展的重要推手。
今年，創見更攜手高中體總，首次推出WooHoo聯名款環保毛巾，採用科技環保纖維，展現公司對生態永續發展的支持。
創見長期贊助各類青年運動賽事，包括籃球、排球、足球、壘球等，並提供獎品與獎金，鼓勵青年運動選手們在賽場上勇敢挑戰自我，實現夢想。
此外，創見積極推動台灣偏鄉青棒發展，自2015年起，啟動「偏鄉棒球種子計畫」，透過捐贈球衣、球具及舉辦棒球教學營，為偏鄉棒球隊孩童搭建夢想舞台，鼓勵兒少球員勇敢追夢。
創見資訊作為台灣25大國際品牌之一，長期積極投入台灣體育發展，並以實際行動支持青年選手。未來，創見將持續深化對社會企業責任的承諾，繼續推動台灣體育的成長與發展，專注於培育更多體育人才，讓更多年輕人有機會實現運動夢想，成為未來的體育菁英。
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