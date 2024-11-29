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施振榮：校園研究創新能量 驅動台灣邁入產業3.0

中央社／ 台北29日電

宏碁集團創辦人施振榮今天指出，台灣產業發展從1.0加工出口區，到2.0的科學園區，現在則進入「產業3.0」，意即從學校研究能量開始，將創新成果做成商品、走向國際。

由國科會指導、國研院科政中心執行的「創新創業激勵計畫（From IP to IPO Program）」今天舉行113年第2梯次決選暨頒獎典禮，中心主任黃錫瑜與計畫榮譽教務長施振榮親自出席。

施振榮致詞時指出，他是創業的細胞、直到今天都還在創業，創業的無中生有是從0到1，要規模化就要「1到N」。他鼓勵創業團隊，IP值不值錢是要說服大家的，比創造更需要耐心、努力與資金。

施振榮表示，台灣產業的1.0是加工出口區，2.0是科學園區，到現在則是「產業3.0」，也就是透過校園中研究團隊與能量，將IP做成商品、甚至進一步國際化。

施振榮補充，目前進行的計畫是借重台灣科技島與產業鏈的能量，把物流電動車、充電樁做好，以及淨零碳排的船，不斷翻新並開發新產品。

黃錫瑜致詞時表示，在科技爆炸的時代，創業的機會只會更多，台灣力推AI智慧島、國家希望工程與五大信賴產業，從半導體、AI、安控、通訊等方面技術強化應用走入生活並產生影響。

AI 創業 施振榮

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