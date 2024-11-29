仁寶攜手 Viasat 加速衛星物聯網 亮相衛星通訊終端設備

仁寶（2324）29日宣布與全球領先的衛星通信公司 Viasat（維亞衛星公司）攜手合作，正式將 APAL Hestia NTN IoT Dongle 納入 Viasat 的 ELEVATE Marketplace，進一步推動衛星物聯網（IoT）技術的創新應用。與此同時，仁寶將於 2024 年台灣太空國際年會（TASTI）上展示其最新的衛星通信終端產品，持續引領衛星通訊產業技術發展，打造無縫連接的全球網路。

打破地面網絡限制！仁寶與 Viasat 共創衛星物聯網技術新時代隨著全球物聯網技術的迅速發展，偏遠地區及極端環境的數據連接需求日益增加。傳統地面通信網絡在偏遠地區的覆蓋能力有限，而衛星通信技術正為解決此問題的關鍵方案。仁寶將以先進的非地面網絡（NTN）技術，為物聯網設備提供穩定、低功耗的連接服務，突破地面基站覆蓋的局限性。

APAL Hestia NTN IoT Dongle 專為衛星物聯網應用所設計，支援雙向衛星通訊，符合 3GPP Release 17 技術標準，透過 Viasat 的衛星網絡可提供全球覆蓋。將可應用於物流、農業、能源管理、環境監測等產業，為企業提供更靈活、可靠的數據連接解決方案，帶來革命性改變。

透過加入Viasat ELEVATE Marketplace 這一全球領先的衛星通信解決方案平台，仁寶將有機會拓展更多的合作通路及市場，並加速創新技術的應用推廣。 ELEVATE Marketplace 平台將有助於提升仁寶在全球物聯網市場的能見度，進一步擴大其在衛星物聯網領域的影響力。

仁寶執行副總彭聖華表示，「我們對與 Viasat 的合作充滿信心。在 ELEVATE Marketplace 的支持下，我們的衛星物聯網解決方案將能為全球客戶提供更高效且靈活的數據傳輸服務。此次合作不僅象徵著技術上的突破，也為全球企業帶來了全新的業務發展機遇。」

為展示其在衛星通信技術領域的研發實力，仁寶將於 2024 年台灣太空國際年會（TASTI）上展出多款衛星通信終端產品。年會將於 2024 年 12 月 1 日至 4 日舉行，吸引來自全球的衛星通信技術領袖、學者、企業代表及政府機構參加。

仁寶此次將展示其最新的多軌道衛星通訊終端與應用解決方案，該展品不僅體現了仁寶在衛星通信領域的創新成就，還提供適用於智慧城市、智慧農業、災害應急等領域的數據傳輸解決方案。這次展出同時也是仁寶深化與全球太空領域合作夥伴關係的重要一步，為與 Viasat 及其他業界領袖的合作奠定堅實基礎，預期將對全球衛星物聯網市場產生深遠影響，並為各行各業提供全新的連接解決方案。