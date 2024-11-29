vivo X200銷售開紅盤 逾千名V粉寒冬排隊搶頭香

全球第四大手機品牌vivo再度以創新科技驚艷市場！日前vivo強勢推出全新「雙冠旗艦」X200系列，為首款搭載聯發科技（2454）最新AI旗艦晶片-天璣9400及vivo V3+專業影像晶片，鏡頭更配備蔡司2億畫素APO超級長焦，成為繼X100系列後再度震撼業界的「神機」。自開放預購以來即廣受市場火熱好評，不僅達成vivo台灣總經理陳怡婷所預期之較前代翻倍成長的好成績，X200 Pro更是供不應求，展現市場對X200系列的高度期待。29日開放消費者於vivo全台體驗店取貨，祭出重磅好禮，包含「聯發科技股票」、「配件大禮包」等總價值近三百萬元豪華禮品，吸引全台超過千名V粉共襄盛舉。台北三創體驗旗艦店頭香為來自台北的莊先生與太太，不畏低溫特報於凌晨四點開排搶得頭香，夫妻都非常期待贏得聯發科技股票。

去年搶得前代X100 Pro排隊第四名的莊先生，自入手X100 Pro以來，深受vivo影像技術的吸引，看中今年預購舊換新優惠方案，對忠實V粉更是無負擔輕鬆升級全新旗艦手機，這次也早早完成預購X200 Pro辰夜黑，期待透過蔡司2億APO超級長焦鏡頭，體驗vivo X200 Pro前所未有的旗艦拍攝表現。

vivo X200系列在預購階段的表現十分亮眼，其中X200與X200 Pro的銷量占比分別約為3:7，顯示消費者對於影像性能與整體規格的高度重視。顏色選擇方面，主打色X200 Pro「鈦灰」，佔X200 Pro預購總數6成；X200則以「海洋之心」和「白月光」最獲得消費者青睞，共佔X200預購總數近6成。vivo台灣總經理陳怡婷表示，此次V粉的熱情支持超乎預期，讓X200系列的銷售成績一路遠超去年X100系列，vivo台灣努力爭取到的限定色「白月光」與「海洋之心」持續熱賣中，而本次業界創新驚喜——「聯發科技股票」預購禮，讓V粉不僅擁有搭載天璣9400晶片的X200系列，更能與我們共同見證科技創新帶來的價值。我們看好接下來的年節買氣，相信vivo雙冠旗艦X200系列將持續熱銷，推升2024年的整體銷售成績，更將為2025年開創嶄新篇章。