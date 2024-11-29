南科與屏東縣府攜手合作 南臺灣太空產業發展交流論壇登場

南科管理局與屏東縣政府攜手合作，29日舉辦「南臺灣太空新紀元：低軌衛星通訊應用與火箭產業發展交流論壇」，吸引產學研各界的專家學者共襄盛舉。論壇探討低軌道衛星通訊和火箭產業的最新技術趨勢，並推動南臺灣成為太空科技發展的重要基地，為南臺灣的太空產業未來發展邁開嶄新的一步。

活動特別邀請星宇移動太空科技公司戴騰瀠董事長和國家太空中心太空運輸系統研發處張浩基處長擔任主題演講主講人。戴騰瀠董事長分享「衛星通訊酬載之發展實例」，深入探討衛星通訊技術在低軌道應用上的挑戰與機遇；張浩基處長則介紹「國家太空中心入軌火箭計畫現況與火箭產業發展機會」，向與會者展示臺灣火箭產業的前景與發展潛力。

值得一提的是，星宇移動公司已於今年11月正式取得進駐屏東科學園區資格，成為屏東科學園區首家進駐的太空科技相關廠商，為屏東在太空產業發展上建立了重要的里程碑，將有助南臺灣在發展衛星通訊的科技研發上奠定基石，為屏東地區引進高科技資源，逐步鏈結產業合作，為南臺灣太空產業注入成長活力。

國科會南科管理局官嘉明主任秘書表示，屏東科學園區是臺灣首座以發展太空科技為主軸產業之一的科學園區，為推動屏東太空產業發展，從2023年5月屏東科學園區開發動土以來，南科管理局即投入太空產業人才培訓資源，為未來屏東園區儲備優秀人才庫，並攜手屏東縣政府、國家太空中心、工研院及金屬中心共同合作，逐步推動太空產業在南臺灣扎根。

未來屏東科學園區將結合南臺灣既有的成熟金屬產業鏈及半導體產業鏈，打造一個相互支援、共同成長的屏東太空產業生態系統。

屏東縣長周春米表示，屏東擁有得天獨厚的地理位置和豐富資源，繼旭海短期科研探空火箭發射場域啟用後，已有多所大專學校成功於該場域發射火箭，目前屏東也是國家發射場域候選地之一，縣府團隊積極爭取設址。

周春米縣長強調，大家都知道臺灣半導體產業產值相當高，但根據統計全球低軌衛星相關產業的產值近年來急起直追，是不容忽視的產業發展趨勢，而屏東擁有以太空科技產業為發展主軸之一的科學園區，加上完善的火箭發射場域等基礎設施，勢必能吸引國內外太空產業廠商投資屏東，讓我們伸出雙手擁抱太空產業在屏東深耕發展，現在投資屏東「尚著時」。

本次論壇展現南臺灣對於太空產業發展的重視與投入。屏東科學園區的開發，加上星宇移動的進駐，未來將進一步帶動南臺灣成為臺灣太空產業的重要基地，並為臺灣在全球太空市場上增添競爭優勢。